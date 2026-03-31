Dől a YouTube szennyese, vadászott a fiatalokra

Szakadnak a gátak, nem képesek többé titkolni a közösségi szolgáltatások, hogy a profit maximalizálása érdekében milyen tudatos üzleti döntéseket hoztak a felhasználók képernyő elég ragasztása érdekében. A múlt héten már fordulópontot jelentő döntés született egy amerikai perben, első fokon a Metát és a YouTube-ot is bűnösnek találták egy fiatal életének a tönkretételében, most pedig további perek kapcsán nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumok kerültek a rivaldafénybe.

Minden perrel újabb belső dokumentumok kerülnek elő arról, hogy miként vadászott a fiatalokra a YouTube

Az iratok alapján a YouTube alkalmazottai belső beszélgetésekben a „nézői függőség” növelését konkrét célként említették. A kiszivárgott chatnaplók alapján a platform fejlesztése során tudatosan mérlegelhették, hogyan lehet minél hosszabb ideig a képernyő előtt tartani a felhasználókat, különösen a fiatalokat.

A vállalat elismerte a beszélgetések hitelességét, de azzal védekezett, hogy azok egy videókészítő alkalmazásra vonatkoztak. Az üggyel kapcsolatos bírósági dokumentum részben kitakart és cenzúrázott, és valamiért pont ezeknek a diskurzusoknak a további kontextusát rejtették el a jogászok, így a teljes képre még nem derült fény a kompromittáló beszélgetések kapcsán.

Aktívan vadászott a fiatalokra a YouTube

A dokumentumok szerint már 2018-ban készült egy belső prezentáció, amely a túlzásba vitt videónézést a dopamin gyors forrásaként írta le, ez a hormon többek közt a jutalomérzet kiváltásában játszik központi szerepet.

A kutatást készítettek úgy vélték, hogy a YouTube egyes működési sajátosságai, például az automatikus lejátszás és az ajánlórendszer kifejezetten a folyamatos fogyasztást ösztönzik.

Kevésbé virágnyelven a YouTube dopaminon keresztül manipulálni próbálja a nézők pszichéjét, hogy az akaratának és üzleti érdekeinek megfelelő viselkedést váltson ki belőlük.

A dokumentumok alapján a YouTube azért vetett el egyes fiatalokat védő funkciókat, mert várhatóan nem hoztak volna elég profitot, esetleg csökkentették volna azt. A rövid videók viszont különösen hatékonynak bizonyultak a fiatalok horogra akasztásában.

Egy 2024-es belső anyag szerint a végtelen görgetés és az algoritmusok egészségtelen viselkedéseket normalizálhatnak a fiatalokban, az olyan kritikus tevékenységek kárára, mint például az alvás és a társas kapcsolatok ápolása.

„Ezek a bomba robbanásával felérő dokumentumok megmutatják, hogy a YouTube szándékosan gyerekeket és tiniket tett függővé, hogy reklámokat mutathasson és még több adatok szerezzen a Google megfigyelésre épülő üzlete számára. A gyerekeinket gyalogoknak nézi a sakktáblán, amelyek célja, hogy újabb billió dollárokat generáljanak számára. Már rég meg kellett volna törnünk ezt az áldatlan állapotot” – kommentálta az információkat Sacha Haworth, a Tech Oversight Project jogvédő csoport vezetője.