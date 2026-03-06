Rossz hírt kaptak az okostévén YouTube-ot nézők

A szerény és veszteséges kezdeteket követően elképesztő pénznyomdává vált a YouTube, és ezt úgy érte el, hogy nem volt hajlandó pénzt hagyni az asztalon. Most folytatja a bevételének maximalizálását, megkezdi a 30 másodperces, kinyomhatatlan reklámok lejátszását az okostévéken, ha már a számítógépekkel és mobilokkal ellentétben ezeken úgysem tudják blokkolni azokat a nézők.

Csak okostévékre jönnek a YouTube átugorhatatlan, 30 másodperces reklámjai

Fotó: Kaboompics.com/Pexels

„A Google AI dinamikusan optimalizálni fogja az átugorhatatlan 6 másodperces, 15 másodperces, továbbá 30 másodperces hirdetések megjelenítését, hogy a reklámkampánya a megfelelő időben érje el a megfelelő közönséget” – meséli a hirdetőknek szóló tájékoztatásában a YouTube.

Akinek nem tetszik, az fizessen a YouTube Premiumért

A YouTube harminc másodperces, kinyomhatatlan hirdetései kizárólag okostévéken fogják zavarni a nézőket, mobilokon és számítógépeken nem kockáztatja meg a bevetésüket a YouTube. Ennek jó eséllyel ahhoz van köze, hogy az eltérő demográfiájú és anyagi helyzetű közönségek jellemzően milyen eszközökről nézik a videómegosztót.

Az elmúlt hónapok nyilvános tesztjei alapján a cég úgy véli, hogy az okostévés közönség torkán lenyomhatóak túl nagy lemorzsolódás nélkül a hosszú reklámok, plusz talán könnyebben kiboríthatóak annyira, hogy végre előfizessenek a reklámmentesítést kínáló YouTube Premiumra.

A fejlett világban a YouTube használatának egyre nagyobb szeletét adják az okostévés nézők, elsőként az Egyesült Államokban már ezek az eszközök a videómegosztó használatának elsődleges eszközei.

