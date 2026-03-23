Időt spórolna a nézőknek a YouTube

A generatív MI-vel készült tartalmak ipari méretekben való megjelenését követően elkezdett különösen nehézzé válni a YouTube számára az érdekes videók nézőknek való ajánlgatása. A szolgáltatást jó ideje bejelentkezve használók esetén nem annyira látványos a probléma, hiszen a rengeteg addig megnézett videó sok adatot szolgáltat a valós preferenciáikról, de az újonnan regisztráltak vagy belépés nélkül videózók esetén nagyon sok alacsony minőségű tartalmat kezdett a felszínre hozni az algoritmusa. A rossz ajánlásokon szerencsére javíthatnak a nézők, csak tudniuk kell, hogyan.

Automatikus generálja a videók kedvcsinálóit a YouTube

A YouTube most új nyilvános kísérletet indított a helyzet javítása érdekében, egyes androidos mobilozók újfajta előnézetet tekinthetnek meg a YouTube által ajánlott videókból.

Ennek a lényege, hogy az ajánlott videó tényleges megnyitása előtt megnézhetnek belőle egy 5-10 rövid jelenetből álló, a sorozatok és a filmek trailereihez hasonló ízelítőt.

Automatikusan generálja a trailereket a YouTube

A YouTube tájékoztatása szerint az ajánlott videók kedvcsinálói gépileg készülnek, a youtubereknek nincs beleszólásuk a tartalmukba, a legjobb részeket próbálja gépileg megfogni az alapanyagokban az algoritmusa.

Az újfajta kedvcsinálóval egy pillanatok alatt fogyasztható, a videó címéhez és nyitóképéhez kontextust adó ajánlót próbál készíteni a YouTube, amelyből könnyebben eldönthetik a nézők, hogy mennyire érdekli őket az adott mozgókép, megéri-e elindítani a lejátszását.

A YouTube állítása szerint meg akarja kímélni a nézőket attól, hogy feleslegesen pazarolják az idejüket az őket nem érdeklő videók nézegetésével. Ebben a törekvésben van némi paradoxon, hiszen végső soron a figyelmükre és idejükre áhítozik, azért próbálja számukra ténylegesen érdekes videók felé terelni őket.

A trailerhez hasonlító videóelőzetesek jelenleg szűk körű nyilvános tesztelés alatt állnak. A mostani próbakör során szerzett tapasztalatok függvénye, hogy mi lesz az ötlet sorsa.

