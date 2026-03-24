Meggyilkolta a terhes barátnőjét a youtuber

Különösen felkavaró gyilkossági ügy végére került a pont a belfasti bíróságon, elítéltek a terhes barátnőjének meggyilkolásáért egy írországi youtubert. A bűntény még 2022. december 18-án történt, a 32 éves Natalie McNally a terhességének tizenötödik hetében járt, mikor a gyilkos hideg vérrel és előre eltervezett módon elvette a nő és a közös gyermekük életét.

A 36 éves Stephen McCullagh tagadja a bűnösségét, azonban közvetlen és közvetett bizonyítékok alapján az esküdtszék két órányi tanácskozást követően bűnösnek találta.

Az események rekonstruált változata alapján a férfi előre felvett egy hatórás, videójátékozást mutató videót, majd ezt élő adásnak álcázva közvetítette a YouTube-on, hogy alibit generáljon magának a gyilkosság idejére.

A hamis élő közvetítés ideje alatt a férfi busszal a barátnőjéhez utazott, őt megszúrva, fojtogatva és ütlegelve megölte az áldozatot, majd taxival hazament. Másnap visszament a McNally lakására, hívta a mentőt és a rendőrséget, olyan színjátékot előadva, mintha így talált volna rá a barátnőjére.

Ugyan McCullagh később elismerte a rendőrségen a legfontosabb alibijeként szolgált élő adás meghamisítását, azonban végig tagadta a gyilkosság vádját. Ennek megfelelően az ítélet ellenére csak találgatni lehet, hogy milyen indítékok vezérelhették, mi vette rá a megbocsáthatatlan tettre.

Az ítéletet kommentálva a bíró nem rejtette véka alá, hogy Stephen McCullagh életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat, bár ennek a formális kihirdetése csak a közeljövőben várható.

