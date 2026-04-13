A legrosszabbtól tartottak az idős asszonyt kereső rendőrök

Élesben vizsgázott az amerikai Ohio állam Westlake városának idősgondozási programja. Az „Are You Okay?” kezdeményezés keretében a város idősei kérhetik, hogy a település dolgozói rendszeresen vegyék fel velük a kapcsolatot, napi telefonhívásra kell gondolni, ha pedig nem tudják őket elérni, akkor küldjék ki a rendőrséget az ellenőrzésük céljából. A napokban az utóbbi történt, a diszpécserek és a rokonok sem tudtak elérni egy 91 éves asszonyt.

A legrosszabbtól tartottak az idős asszony otthonába behatolt rendőrök (a képünk csak illusztráció)

Fotó: Age Cymru / Unsplash

A rendőrök a helyszínre siettek, kopogtattak és csengettek, azonban az asszony semmiféle életjelet sem adott magáról. Ezen a ponton már a legrosszabbtól tartottak, főleg hogy az autója is a garázsban állt. A diszpécserektől kapott kóddal károkozás nélkül bejutottak a házba, és az asszony keresésére indultak.

Nem voltak felkészülve az asszony állapotára a rendőrök

Az Egyesült Államokban megszokott módon a rendőrök testkamerát viseltek, így sikerült megörökíteni az utókornak a rendkívüli házkutatást.

Itt vagyunk vele, videójátékokkal játszik a hálószobájában

– hallatszik az egyik rendőr kamerájának nyilvánosságra hozott felvételén a megkönnyebbült társának helyzetjelentése.

Az idős asszony roppant egyszerű magyarázatot adott az eltűnésére: annyira belemerült a saját videójátékos rekordjának a megdöntésébe, hogy fel sem tűntek neki az elszalasztott hívások, a rendőrök csengetése és kopogtatása.

„Mindenki jót nevetett az egészen” – zárta le az ügyet az egyik rendőrtiszt.

