A retusált fotói akadályozták az eltűnt nő keresését

Egyszerre borzasztó és mulatságos incidensről számolt be a mexikói média, akadályozta egy eltűnt nő keresését, hogy nem lehetett ráismerni a közösségi médiába feltöltött fotóiról. A Grecia Guadalupe Orantes Mendoza köddé válását az aggódó nővére jelentette április közepén a rendőrségnek, mire a hatóság nem csak átfésülte a lakhelyének környékét, de az ilyenkor szokásos eljárásnak megfelelően fotós plakátokat tett ki, hogy bevonja a lakosságot a keresésbe.

Nem lehetett felismerni az instagramos képei alapján az eltűnt nőt

A plakátolás megkezdését követően viszont meghökkentő helyzetre derült fény: a nőt ismerők szerint nem lehetett felismerni a plakátokon lévő portrék alapján.

A fotók az eltűnt nő Instagramjáról származtak, és annyira szét volt rajtuk sminkelve és filterezve, hogy ezek alapján anyja sem ismert volna rá Mendozára, hát még bárki más.

Előkerült az eltűnt nő, de nem az instás fotói jóvoltából

A mexikói rendőrség végül sikerrel járt, néhány nappal később élve megtalálta a köddé vált 30 évest, az eltűnésének és az előkerülésének részleteit nem osztotta meg a hatóság. Az ügy ettől függetlenül nagyot robbant a közösségi médiában, hiszen az ilyen mértékben manipulált fotók egyrészt nem vallanak makulátlan önértékelésre, másrészt pedig akasztófahumor kategória, hogy egy személy eltűnésekor a segítése helyett akadályozzák a keresését.

