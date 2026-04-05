Egy ártatlannak tűnő üzenet percek alatt kiürítheti a bankszámlánkat

A bankkártyacsalások világa gyökeresen megváltozott az elmúlt években. Míg korábban a gyanús e-mailek és a rossz magyarsággal írt üzenetek azonnal leleplezték a csalókat, ma már profi, személyre szabott támadásokkal kell számolnunk. Az okostelefon vált a legfontosabb célponttá, hiszen azon intézzük a banki ügyeinket, fogadjuk az SMS-es azonosítókat, és szinte minden érzékeny fiókunkhoz innen férünk hozzá. Az adathalász módszerek egyre kifinomultabbak – és egyre nehezebb felismerni őket.

A modern adathalász támadások már nem nyilvánvaló kéretlen levelek – sokszor tökéletesen utánozzák a bankok és futárszolgálatok hivatalos kommunikációját.

A smishing: az SMS-alapú adathalászat

Az egyik legelterjedtebb módszer a smishing, amely az SMS és a phishing szavak összevonásából született. A támadók banki értesítést, csomagkövetési üzenetet vagy hatósági figyelmeztetést utánzó SMS-t küldenek, amelyben egy linkre kattintásra szólítanak fel. Az így megnyíló weboldal tökéletesen másolja a valódi bank vagy futárszolgálat felületét, és arra kéri az áldozatot, hogy adja meg bankkártyaadatait. A folyamat percek alatt lezajlik, és mire a felhasználó rájön, mi történt, a kártya adatai már idegen kézben vannak.

A vishing: amikor élő ember hív fel minket

A vishing – vagyis a hanghíváson alapuló adathalászat – különösen hatékony módszer, mert személyes kapcsolatot teremt. A támadó bankiügyfélszolgálat-munkatársnak adja ki magát, és azt közli, hogy gyanús tranzakciót észleltek a számlánkon. A pánik és a sürgetés hatására az áldozat önként adja meg a kártyaadatait, a PIN-kódját vagy az SMS-ben érkező egyszer használatos jelszót. Ezt a módszert különösen nehéz felismerni, mert a hívó fél telefonszáma sokszor meghamisítható úgy, hogy valódi banki számnak látsszon.

A legújabb módszerek, amelyekre senki sem számít

Az adathalászat folyamatosan fejlődik, és ma már olyan technikákkal is számolni kell, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak:

QR-kódos csalás: Nyilvános helyeken elhelyezett hamis QR-kódok valódi fizetési oldalak helyett adatlopó weboldalakra irányítanak minket.

Mesterséges intelligenciával generált hangok: A támadók képesek egy ismerős hangját utánozni, és telefonon keresztül kérni pénzátutalást vagy kártyaadatokat.

Hamis banki alkalmazások: Az alkalmazásboltokban időnként megjelennek olyan alkalmazások, amelyek valódi banki appokat utánoznak, és minden begépelt adatot továbbítanak a támadóknak.

Hogyan védjük meg a bankkártyaadatainkat?

A védekezés első lépése a tudatosság. Soha ne adjuk meg bankkártya-adatainkat SMS-ben kapott linken keresztül, és ne közöljük az SMS-ben érkező egyszer használatos kódot senkivel – még akkor sem, ha az illető bankiügyfélszolgálat-munkatársnak mondja magát. Ha gyanús hívást kapunk, tegyük le, és hívjuk vissza a bank hivatalos, a kártya hátoldalán szereplő telefonszámát. Érdemes bekapcsolni a banki értesítéseket is, hogy azonnal értesüljünk minden tranzakcióról.