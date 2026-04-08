Már nem olyan egyszerű kiszúrni – az adathalász levelek egyre profibbak

Évente több millió ember esik áldozatul online adatlopásnak, és az esetek döntő többségében nem valamilyen kifinomult hackertámadás, hanem egy egyszerű e-mail az oka. Az adathalász levelek célja, hogy rávegyenek minket egy link megnyitására vagy egy űrlap kitöltésére, ahol aztán megadjuk a bejelentkezési adatainkat egy tökéletesen hitelesnek tűnő, de hamis weboldalon.

Kattintás előtt álljunk meg – az adathalászat így kerülhető el.

A helyzetet bonyolítja, hogy ezek a levelek ma már szinte megkülönböztethetetlenek a valódiaktól. A csalók lemásolják a bankok, webáruházak és futárcégek arculatát, sőt sokszor az eredeti domain nevekhez megtévesztően hasonló webcímeket is regisztrálnak.

Mire figyeljünk egy gyanús levélnél?

Az adathalászat felismeréséhez az alábbi jeleket érdemes megjegyezni:

A feladó e-mail-címe az első és legfontosabb ellenőrzési pont. Hiába szerepel a levélben például a bank unk neve és logója, ha a feladó valójában egy véletlenszerű külföldi domain. A megjelenített név és a valódi e-mail-cím között óriási különbség lehet, ezért mindig kattintsunk a feladó nevére, hogy lássuk a tényleges címet.

A sürgetés és a fenyegetés az adathalász levelek visszatérő eszköze. „Fiókját 24 órán belül letiltjuk", „Azonnal szükséges beavatkozás" – ezek a fordulatok arra ösztönöznek, hogy ne gondolkodjunk, csak cselekedjünk. Egy valódi bank vagy szolgáltató nem szokott ilyen hangnemben kommunikálni.

A linkek valódi célcíme sokszor leleplezi a csalást. Ha az egeret a levélben szereplő link fölé visszük – anélkül, hogy rákattintanánk –, a böngésző vagy a levelezőprogram megjeleníti a valódi webcímet. Ha az eltér attól, amit a szövegben látunk, vagy gyanús karaktereket tartalmaz, ne nyissuk meg.

Mi a teendő, ha mégis rákattintottunk egy adathalász levélre?

Ha úgy érezzük, hogy adathalász oldalon jártunk és esetleg megadtunk valamilyen adatot, az első teendő az érintett fiók jelszavának azonnali megváltoztatása egy másik, biztonságos eszközről. Ha banki adatokat adtunk meg, azonnal értesítsük a bankot. A legtöbb pénzintézetnek van 0-24 órás telefonos ügyfélszolgálata kifejezetten ilyen esetekre.