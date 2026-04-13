hacker

Százmillió embert érinthet a hallatlan adatlopás

Mesterséges intelligenciával hackelték meg a hivatalokat. Ez lehet az eddigi egyik legnagyobb adatlopás.
Egy rendkívül kifinomult kibertámadás során kilenc mexikói kormányzati intézményt törtek fel, potenciálisan százmilliónál is több állampolgár lehet érintett az adatlopásban. A támadást nem csak a puszta mérete teszi különlegessé, hanem az is, hogy a támadó mesterséges intelligenciás eszközökkel végeztette el a munka oroszlánrészét, a behatolásoktól kezdve a szervereken talált adatok feldolgozásáig.

Elképesztő automatizációval hajtotta végre az adatlopást a hacker
A Gambit Security szakértői szerint a 2025 vége és 2026 februárjának közepe között folyt akció során a hacker két mesterséges intelligenciás rendszert használt: a Claude Code a kódgenerálásban és a végrehajtásban segített, míg a ChatGPT az adatok elemzésében és feldolgozásában játszott kulcsszerepet.

MI chatbotok tették lehetővé az ipari méretű adatlopást

A támadó ezernél is több utasítást adott ki az MI-alapú eszközöknek, amelyek végül ötezernél is több utasítást adtak ki az állami szervereken futó szoftvereknek. A hacker egy majdnem 18 ezer soron Python programkódot is generált, ezzel a feltört szervereken lévő adatokat közvetlenül át lehetett küldeni a ChatGPT rendszereibe.

Így nem kellett külön letölteni az adatokat, majd feltölteni azokat a ChatGPT-be.

A rendkívüli automatizáltsága miatt a hacker egyedül képes volt annyi munkát elvégezni, ami MI-eszközök használata nélkül egy komplett hackercsoportot hosszabb időre elfoglalt volna. Órák alatt komplex és ismeretlen rendszereket tudott feltérképezni, ami megtizedelte a támadás időigényét.

Ez kritikus a támadók számára, hiszen minél tovább tevékenykednek, annál nagyobb eséllyel buknak le a céljaik elérése előtt.

A szerverek feltörésére kihasznált hibák nem voltak különösebben bonyolultak, sok esetben alapvető biztonsági hiányosságok tették lehetővé a sikeres hackelést. A legjobb biztonsági praktikák betartásával, azaz például erős jelszavak használatával, szoftverfrissítések telepítésével, megfelelő végponti ellenőrzésekkel elkerülhető lett volna a hallatlan betörés.

Hírünk írásakor nem volt még világos, hogy pontosan mit lopott ki a hacker a mexikói kormányhivataloktól és mi a végcélja, de jó esély van rá, hogy hamarosan fény derül a rejtélyekre.

