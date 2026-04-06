Az alkalmazások, amelyek csendben küldik az adatainkat ismeretlen szerverekre – és ott vannak szinte mindenki telefonján

Kevesen gondolnak bele abba, hogy mi történik a telefonunkkal akkor, amikor éppen nem nézzük. A képernyő elsötétül, mi lerakjuk az eszközt – de a háttérben tucatnyi alkalmazás folytatja a munkát. Helyadatokat rögzít, kapcsolatokat olvas, mikrofon-aktivitást figyel, böngészési szokásokat naplóz, majd mindezt továbbítja olyan szerverekre, amelyekről a legtöbbünknek fogalma sincs, hol találhatók és ki üzemelteti őket. Ez nem összeesküvés-elmélet – hanem a modern alkalmazásgazdaság mindennapi valósága.

Fotó: Origo

Miért gyűjtenek adatokat az alkalmazások?

Az alkalmazások túlnyomó többsége ingyenes – és az ingyenesség mögött szinte mindig valamilyen üzleti modell húzódik. A legelterjedtebb modell a személyes adatok értékesítése hirdetési hálózatok, adatbrókerek és elemzőcégek számára. Minél pontosabb képet tud egy cég alkotni a felhasználóiról – életkoruk, tartózkodási helyük, vásárlási szokásaik, egészségi állapotuk –, annál többet ér az az adatbázis a hirdetési piacon. Az alkalmazások tehát nem csupán szolgáltatást nyújtanak, hanem adatokat is bányásznak – és ezt a legtöbben a telepítéskor elfogadott, senki által el nem olvasott adatvédelmi nyilatkozatban rögzítik.

Melyek a leggyakoribb adatgyűjtő alkalmazástípusok?

Bizonyos alkalmazáskategóriák különösen aktívak az adatgyűjtés terén, és szinte minden okostelefonon megtalálhatók:

Ingyenes VPN-alkalmazások: Paradox módon éppen azok az alkalmazások gyűjtik a legtöbb adatot, amelyeket az adatvédelem érdekében telepítünk. Számos ingyenes VPN-szolgáltatásról derült már ki, hogy felhasználói adatokat értékesít harmadik feleknek.

Időjárás-alkalmazások: A pontos helyadathoz való hozzáférés az időjárás-előrejelzéshez szükséges – de sok alkalmazás ezt folyamatosan, a használaton kívül is rögzíti és továbbítja.

Zseblámpa- és egyszerű segédprogramok: Ezek az alkalmazások funkciójukhoz képest aránytalanul sok engedélyt kérnek, és sokszor adatbrókerek háttérszolgáltatásait futtatják.

Hogyan derítsük ki, mit csinálnak a telefonunkon lévő alkalmazások?

Mind Androidon, mind iOS-en lehetőségünk van átnézni, hogy az egyes alkalmazások milyen engedélyekkel rendelkeznek. Érdemes rendszeresen végiglépni az alkalmazások engedélylistáján, és visszavonni mindent, ami indokolatlannak tűnik: egy egyszerű játéknak nincs szüksége a mikrofon- vagy helymeghatározás-hozzáférésre. Az Android beállításaiban az „Alkalmazáskezelő", iOS-en az „Adatvédelem és biztonság" menüpont alatt találjuk ezeket. Ezen kívül érdemes figyelni az adatforgalom-statisztikát is – ha egy alkalmazás mobiladatot fogyaszt akkor is, amikor nem használjuk, az gyanús jel.