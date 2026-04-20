Minden eddiginél kegyetlenebb az álláskeresés

A generatív mesterséges intelligenciás eszközök az elsők között a HR-es pozíciókban végeztek vérengzést, világszerte a munkáltatók és a toborzócégek már 90 százaléka használ ilyen eszközöket a jelentkezők előszűrésére. Ez jelentősen csökkentette a személyzetisek és a toborzók létszámát, pont a dolgozók keresésével foglalkozók veszítették el elsőként az állásaikat.

Az álláskeresők javának az önéletrajzát még azelőtt kiszanálja az MI, hogy HR-es elé kerülne a jelentkezése

A mesterséges intelligenciás eszközök közel sem olyan okosak, mint amilyeneknek a fejlesztőik beállítják azokat, leginkább kulcsszavakat keresnek a kapott önéletrajzokban. Nem értelmezik teljes egészében az önéletrajzokat, nem próbálják kontextualizálni a jelentkezők kvalitásait és a meghirdetett pozíciói tágabb igényeit.

Mára eljutottunk odáig, hogy a beküldött állásjelentkezések javát nem is látja ember, az MI-alapú előszűrési rendszer kihajítja a jelentkezők javának az önéletrajzát.

Hiába jelentkeznek, láthatatlanok maradnak az álláskeresők

Ez megmagyarázza, miért maradnak válasz nélkül olyan pályázók is, akik gondosan összeállított anyagokat küldenek be. Az automatizált rendszerek nem a tapasztalat mélységét vagy a személyes kvalitásokat vizsgálják, hanem kulcsszavakat és formátumokat próbálnak értelmezni.

A cégek ATS (Applicant Tracking System) rendszereket használnak, amelyek előszűrik az önéletrajzokat. Ezek az eszközök konkrét kifejezéseket, szerkezeti elemeket, és pozícióhoz illeszkedő szavakat keresnek. Ez azt jelenti, hogy akár apró megfogalmazásbeli különbségek is dönthetnek aközött, hogy valakinek HR-es elé kerül-e az önéletrajza vagy sem.

A „40%-kal növeltem az eladásokat” nem biztos, hogy megfelel annak, amit a MI „bevételnövekedés” címszó alatt keres.

A túl bonyolult formázás, a táblázatok vagy a szokatlan betűtípusok szintén problémát okozhatnak, így előfordul, hogy kiváló jelöltek esnek ki pusztán technikai okok miatt.

Mindeközben persze az álláskeresők is megkezdték az MI használatát az önéletrajz írásához, ami produktív lehet, főleg ha első körben gépi rendszereken kell valahogy átverniük a jelentkezésüket.

Az önéletrajz HR-es elé kerülésének esélye nagyban növelhető az egyszerű formátummal, a pontos kulcsszóhasználattal, továbbá a jól strukturált tartalommal. Érdemes venni a fáradtságot a testre szabott önéletrajzok beküldésére, ezzel növelhető az esély, hogy egyáltalán ember elé kerüljön a jelentkezés.