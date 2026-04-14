Visszavonható lett Androidon az üzenetek törlése

Régóta várt funkció kezdett hullámokban elérhetővé válni az androidos mobilokon, amely jelentősen megkönnyíti a felhasználók életét. A Google Messages alkalmazás mostantól lehetőséget ad a véletlenül törölt SMS és RCS beszélgetések visszaállítására.

Eddig egy rossz mozdulattal véletlenül is törölhetőek voltak Androidon az üzenetek

Korábban ha valaki törölt egy üzenetszálat, akkor az végleg eltűnt a készülékről. Az új rendszer viszont a manapság elvárható módon működik, elsőként egy Kuka nevű mappába helyezi át a törölt beszélgetéseket, ahonnan azok 30 napon belül visszaállíthatóak, mielőtt végleg törlődnének.

Megmenekülnek Androidon a véletlenül törölt üzenetek

A kuka mappa bármikor egy az egyben kiüríthető, de lehetőség van arra is, hogy a benne lévő elemeket szelektíven törölgessék a felhasználók.

Az új kuka mappa a profilképre koppintva beugró főmenüből érhető el, már akinél már aktív a fejlesztés, pár napot igénybe vehet az univerzális elérhetővé válása.

A legtöbb mobilmárka gyárilag már évek óta a Google Messages appon keresztül biztosítja a vevőknek az SMS / RCS üzenetküldési funkciókat. A Samsung pont a napokban jelentette be, hogy ennek az alkalmazásnak a javára végleg sírba küldi a saját üzenetküldő mobilappját a Galaxy telefonokon.

