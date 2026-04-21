Halott rokonokkal beszélgethet, ha előfizet erre a szolgáltatásra

Mélyütéssel felérő történetről tudósított a kínai média, amely rendkívüli etikai kérdéseket vet fel a mesterséges intelligenciás technológiák használatával kapcsolatban. A tavalyi év elején közúti balesetben elhunyt egy idős asszony fia, ám a család úgy döntött, hogy eltitkolja az anya elől a halálát, mert féltik a szívbeteg nőt.

Azt hiszi az idős anya, hogy a fiával videótelefonál

Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

Az asszony jó szándék által vezérelt megtévesztéséhez egy kínai mesterséges intelligenciás céget béreltek fel, amely halott emberekből próbál interaktív klónokat készíteni.

Fotókat és videókat adtak át a férfiről, hogy MI-alapú avatar készülhessen belőle. Még az elhunyt olyan szokásaira is felhívták a cég figyelmét, minthogy beszédkor előredőlt.

Videócsevegésben beszél a halott fiával az anya

A halottakat havidíjas szolgáltatásként „feltámasztó” vállalat nem pusztán chatbotot készít a kliensekből, de képes valós időben videócsevegéseket generálni a karaktereikkel. Az idős nő természetesen hiányolja, hogy több mint egy éve nem látta személyesen az egyetlen gyermekét, de videócsevegésben néha beszélni tud az MI-alapú avatarjával.

A hírek szerint még nem jött rá, hogy nem a gyermekével videótelefonál. Az avatar folyamatosan munkával kapcsolatos kifogásokat talál, hogy miért nem tudja meglátogatni az anyját, továbbá miért csak röviden képes beszélni vele.

Az extrém történet rendkívül megosztónak bizonyult a híroldalak kommentszekcióiban és a közösségi médiában. A többség látszólag elítéli a család tettét, károsnak és tarthatatlannak vélik az igazság eltitkolását az asszony elől, míg mások kegyes hazugságnak ítélik a manipulálását.

