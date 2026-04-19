Elgázolta a kisfiát az anyuka, nekiesett az internet

Egy népszerű gyereknevelési influencer kritikák kereszttüzébe került, miután véletlenül elütötte kisgyermekét, majd még aznap részletesen beszámolt az esetről a közösségi médiában. A 23 hónapos kisfiút azonnal kórházba szállították, az anyuka pedig tragikusnak nevezte a történteket.

Rosszul sült el az anyuka közösségi médiás élménybeszámolója

A közel 65 ezer feliratkozóval rendelkező Instagram-oldalán Kelly Hopton-Jones részletes leírást osztott meg a balesetről. A gyermek állapota stabil, a vizsgálatok szerint „csak” medencetörést szenvedett.

Nem a baleset miatt kapott a netezőktől az anyuka

A legnagyobb felháborodást nem is maga a baleset, hanem annak a kommunikációja okozta. Sokak szerint túl korai és érzéketlen lépés volt tartalmat készíteni egy ennyire traumatikus eseményről.

Azzal vádolják, hogy szenzációhajhászatból készítette a posztját, anyagi hasznot próbál húzni a gyermekének elütéséből.

„Igen, elgázolod a gyerekedet és még aznap posztolsz róla, erről nem jön le, hogy »traumatizált vagyok«. Teljesen tönkretett minket a közösségi média” – fogalmazott az egyik kritikusa. „Sajnálom, hogy ez történt. Viszont tartalmat készíteni róla még aznap, ezt furcsállom” – írta egy másik követője.

A gyereknevelési influencer hírünk írásáig nem reagált a botrányra, de néhányan a védelmükbe vették, például azzal, hogy mindenki máshogy dolgozza fel a traumákat.

Nem világos, hogy mit gondolt az anyuka, de nem most először gyűlik meg a közösségi médiás hírességek baja a magánélet és a üzleti tevékenység egyensúlyával. Nemrég egy kínai influencer a felesége borzasztóan nehéz szülésének kellős közepén reklámozott pelenkát, de éppen egy mormon híresség is veszélybe sodorta a babáját egy tiktokos kihívás kedvéért.

