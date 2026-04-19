

Elgázolta a kisfiát az anyuka, nekiesett az internet

Minden szülő rémálma egy ilyen baleset. Közösségi médiás tartalmat generált belőle az anyuka.
közösségi médiainfluencerInstagramanyuka

Egy népszerű gyereknevelési influencer kritikák kereszttüzébe került, miután véletlenül elütötte kisgyermekét, majd még aznap részletesen beszámolt az esetről a közösségi médiában. A 23 hónapos kisfiút azonnal kórházba szállították, az anyuka pedig tragikusnak nevezte a történteket.

Rosszul sült el az anyuka közösségi médiás élménybeszámolója
Rosszul sült el az anyuka közösségi médiás élménybeszámolója
Fotó: Bethany Beck / Unsplash

A közel 65 ezer feliratkozóval rendelkező Instagram-oldalán Kelly Hopton-Jones részletes leírást osztott meg a balesetről. A gyermek állapota stabil, a vizsgálatok szerint „csak” medencetörést szenvedett.

Nem a baleset miatt kapott a netezőktől az anyuka

A legnagyobb felháborodást nem is maga a baleset, hanem annak a kommunikációja okozta. Sokak szerint túl korai és érzéketlen lépés volt tartalmat készíteni egy ennyire traumatikus eseményről.

Azzal vádolják, hogy szenzációhajhászatból készítette a posztját, anyagi hasznot próbál húzni a gyermekének elütéséből.

„Igen, elgázolod a gyerekedet és még aznap posztolsz róla, erről nem jön le, hogy »traumatizált vagyok«. Teljesen tönkretett minket a közösségi média” – fogalmazott az egyik kritikusa. „Sajnálom, hogy ez történt. Viszont tartalmat készíteni róla még aznap, ezt furcsállom” – írta egy másik követője.

A gyereknevelési influencer hírünk írásáig nem reagált a botrányra, de néhányan a védelmükbe vették, például azzal, hogy mindenki máshogy dolgozza fel a traumákat. 

Nem világos, hogy mit gondolt az anyuka, de nem most először gyűlik meg a közösségi médiás hírességek baja a magánélet és a üzleti tevékenység egyensúlyával. Nemrég egy kínai influencer a felesége borzasztóan nehéz szülésének kellős közepén reklámozott pelenkát, de éppen egy mormon híresség is veszélybe sodorta a babáját egy tiktokos kihívás kedvéért.

