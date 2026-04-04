Csúnya meglepetés érheti a vadiúj Apple laptopok gazdáit

Eddig elsikkadt probléma kapott figyelmet, az Apple megváltoztatta az új 16 hüvelykes MacBook Pro laptophoz való, 140 wattos gyári töltő csatlakozását. Arról a fajta töltőről van szó, amelyen lecserélhető a konnektorba dugható villarész vagy áramkábel, hogy másik típusúval adaptálható legyen az eltérő országok eltérő kialakítású fali konnektoraihoz a töltő.

Rejtély, hogy mi alapján jár régi csatlakozós és új csatlakozós töltő a legújabb Apple laptopokhoz

Fotó: Apple

A 140 wattos töltő lenti képen látható megváltoztatása azt jelenti, hogy az újfajta töltő nem kompatibilis az Apple által eddig forgalmazott fejadapterekkel, többek közt az Apple World Travel Adapter Kitben lévő töltőfejekkel sem.

Vegyesen ad régi és új töltőket a laptopok mellé az Apple

A 140 wattos gyári töltő dizájnjának átdolgozása önmagában is teljesen érthetetlen, az Apple-nek látszólag semmiféle műszaki oka sem volt rá.

Ami ennél is furcsábbá teszi a helyzetet, hogy a vállalat vegyesen csomagolja a régi és az új csatlakozós töltőket a laptopok mellé, így lutri, hogy melyik vevőnél melyik landol.

Ez persze csak az olyan országokra vonatkozik, amelyekben még jár gyári töltő a termékekhez, például az EU-s országokban külön kell azokat beszerezni.

Balra a régi töltő, jobbra az új töltő látható. A belső csatlakozó megváltoztatása miatt az új töltőbe nem dughatóak be az eddig forgalmazott dugvillás és áramkábeles adapterek

Fotó: Apple és u/Electronic-Half-2823

Egy amerikai panaszos a problémát észrevéve megkereste az Apple ügyfélszolgálatát, hogy a régi csatlakozós töltőre számított, neki nem jó az új, mert az nem kompatibilis a meglévő villásdugós adapterkészletével.

Az ügyfélszolgálatnál nem is hallottak arról, hogy megváltozott volna a töltő belső csatlakozása.

Végül a visszakérése nélkül visszatérítették a töltő vételi árát, és ígéretet tettek, hogy tisztázás céljából továbbítják a panaszt a feletteseiknek.

Hírünk írásáig az Apple nem adott tájékoztatást a furcsa ügy kapcsán. Viszont aki potenciálisan érintett, az jobban jár, ha még otthon meggyőződik az új töltőjének és a régi villásdugós adaptereinek a kompatibilitásáról. Kellemetlen volna a következő üzleti út vagy nyaralás során a hotelben rádöbbennie, hogy nem tudja bedugni a konnektorba a fél világon áthurcolt töltőjét.

