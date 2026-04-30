Vége a dalnak, megbukott az Apple terméke

Sokkolónak nem nevezhető, de mégis súlyos információval állt elő a MacRumors, a forrásai szerint ütött a 3500 dolláros Apple Vision Pro kiterjesztett- és virtuális valóságos headset órája. A terméket hardveresen tavaly októberben frissítette utoljára a gyártó, a legújabb változata gyorsabb Apple M5 chipet és jobb fejpántot kapott, azonban a fél kilós súlyt és a hosszas használat során fellépő kényelmetlenséget nem orvosolta a tavalyi revízió.

Drágának és kényelmetlennek bizonyult az Apple Vision Pro headset, kevés igazán jó felhasználási lehetőséggel

Fotó: Ali Colak / Unsplash

Az informátorok szerint fű alatt már egy éve eljött a vég a vártnál rosszabbul fogyott és rendkívüli visszaküldési arányt produkált termék számára, a komplett fejlesztői gárdáját átirányította más projektekre az Apple. Ha igazak az értesülések, akkor talán már egy éve senki sem dolgozik a Vision Pro headset jövőbeli változatain.

Az M5 chipes legutóbbi modellt ettől függetlenül még forgalmazza az Apple, de nem világos, hogy hosszabb távon milyen elérhetőségre és támogatásra lehet számítani.

Nem mondott le a viselhető eszközökről az Apple

A Vision Pro headset zsákutcának bizonyulása ellenére az Apple nem tett le arról, hogy alma logós kütyüt tegyen a vevők fejére, a vállalat már jó ideje dolgozik a saját okosszemüvegén.

A termék állítólag a rendkívül sikeressé vált Meta Ray-Ban koncepcióját követi, nincs beépített kijelzője, kamerát és mesterséges intelligenciát bocsát a viselők rendelkezésére.

A méregdrága Vision Pro headsettel ellentétben az okosszemüvegét a kezdetektől fogva tömegterméknek szánja az Apple. A piacra dobása műszakilag és üzletileg sem mondható rizikós vállalkozásnak, még ha a metaverzum szó kitalálója bukásnak is véli ezt az eszköztípust.

