Miért drágább a repülőjegy, ha másodszor nézzük meg? A cookie-alapú áremelés titka

Sokan tapasztalták már az jelenséget: ránézünk egy repülőjegyre, másnap visszatérünk ugyanarra az oldalra, és az ár magasabb lett. Véletlennek tűnik, de sokszor nem az. A cookie-alapú áremelés egy tudatos gyakorlat, amelynek során a platformok a böngészési előzményeinkből következtetnek az érdeklődésünk mértékére, és ezt az árazásban is tükrözik.
A sütik kis adatfájlok, amelyeket a weboldal ment el a böngészőnkben. Ezek segítségével a platform pontosan tudja, mikor jártunk ott, mit néztünk meg, hányszor tértünk vissza ugyanahhoz az ajánlathoz – és ezt az információt az árak alakításánál is felhasználhatja.
Hol találkozhatunk leggyakrabban ezzel a gyakorlattal?
A cookie-alapú áremelés leginkább az alábbi területeken figyelhető meg:
- A légitársaságok és repülőjegy-összehasonlító oldalak az egyik legismertebb példák. Több független vizsgálat is kimutatta, hogy bizonyos platformokon – köztük népszerű foglaló oldalakon – a visszatérő látogatók magasabb árakat látnak, mint azok, akik először keresnek ugyanarra a járatra. A Ryanair, az EasyJet és más diszkont légitársaságok foglalási felületein különösen érdemes figyelni erre.
- A szállásfoglaló platformok szintén alkalmazzák ezt a módszert. A Booking.com és az Airbnb típusú oldalakon a többször megtekintett szállások ára emelkedhet, miközben az oldal sürgető üzenetekkel – „csak 1 szoba maradt", „20-an nézik most" – tovább fokozza a nyomást.
- Az elektronikai webáruházak és divat platformok körében is megfigyelhető a jelenség, bár itt kevésbé látványos mértékben. Egy laptop vagy okostelefon ára néhány ezer forinttal emelkedhet, ha többször visszatérünk ugyanahhoz a termékhez anélkül, hogy megvennénk.
Hogyan védekezhetünk a cookie-alapú áremelés ellen?
A legegyszerűbb és leghatékonyabb megoldás az inkognitómód használata minden foglalásnál és árellenőrzésnél. Ebben a módban a böngésző nem menti el a sütiket, így a platform nem tudja azonosítani visszatérő látogatóként. Emellett érdemes több eszközről és böngészőből is összehasonlítani az árakat – ha eltérést tapasztalunk, az önmagában is árulkodó. A sütik rendszeres törlése szintén segíthet, bár ez valamivel körülményesebb megoldás a mindennapi használatban. Emellett, mivel a tömeges érdeklődés is lehet árfelhajtó hatású, ha egy nagyon jó ajánlatot látunk, és amúgyis érdeklődünk a termék iránt, csapjunk le rá, akkor nem emelkedhet meg az ára.
Összefoglalás
A cookie-alapú áremelés ellen nem kell lemondanunk a kényelmes online foglalásról és vásárlásról. Egyetlen szokás – az inkognitómód következetes használata – már önmagában sokat segíthet. Ha pedig azt tapasztaljuk, hogy egy ár hirtelen és indokolatlanul emelkedett, nyissunk egy új, privát böngészőablakot, és ellenőrizzük újra. Meglepően sokszor kiderül, hogy az „emelkedés" hirtelen eltűnik.
