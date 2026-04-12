Miért drágább a repülőjegy, ha másodszor nézzük meg? A cookie-alapú áremelés titka

Sokan tapasztalták már az jelenséget: ránézünk egy repülőjegyre, másnap visszatérünk ugyanarra az oldalra, és az ár magasabb lett. Véletlennek tűnik, de sokszor nem az. A cookie-alapú áremelés egy tudatos gyakorlat, amelynek során a platformok a böngészési előzményeinkből következtetnek az érdeklődésünk mértékére, és ezt az árazásban is tükrözik.

A sütik kis adatfájlok, amelyeket a weboldal ment el a böngészőnkben. Ezek segítségével a platform pontosan tudja, mikor jártunk ott, mit néztünk meg, hányszor tértünk vissza ugyanahhoz az ajánlathoz – és ezt az információt az árak alakításánál is felhasználhatja.

Hol találkozhatunk leggyakrabban ezzel a gyakorlattal?

A cookie-alapú áremelés leginkább az alábbi területeken figyelhető meg:

A légitársaságok és repülőjegy-összehasonlító oldalak az egyik legismertebb példák. Több független vizsgálat is kimutatta, hogy bizonyos platformokon – köztük népszerű foglaló oldalakon – a visszatérő látogatók magasabb árakat látnak, mint azok, akik először keresnek ugyanarra a járatra. A Ryanair, az EasyJet és más diszkont légitársaságok foglalási felületein különösen érdemes figyelni erre.

A szállásfoglaló platformok szintén alkalmazzák ezt a módszert. A Booking.com és az Airbnb típusú oldalakon a többször megtekintett szállások ára emelkedhet, miközben az oldal sürgető üzenetekkel – „csak 1 szoba maradt", „20-an nézik most" – tovább fokozza a nyomást.

Az elektronikai webáruházak és divat platformok körében is megfigyelhető a jelenség, bár itt kevésbé látványos mértékben. Egy laptop vagy okostelefon ára néhány ezer forinttal emelkedhet, ha többször visszatérünk ugyanahhoz a termékhez anélkül, hogy megvennénk.

Hogyan védekezhetünk a cookie-alapú áremelés ellen?

A legegyszerűbb és leghatékonyabb megoldás az inkognitómód használata minden foglalásnál és árellenőrzésnél. Ebben a módban a böngésző nem menti el a sütiket, így a platform nem tudja azonosítani visszatérő látogatóként. Emellett érdemes több eszközről és böngészőből is összehasonlítani az árakat – ha eltérést tapasztalunk, az önmagában is árulkodó. A sütik rendszeres törlése szintén segíthet, bár ez valamivel körülményesebb megoldás a mindennapi használatban. Emellett, mivel a tömeges érdeklődés is lehet árfelhajtó hatású, ha egy nagyon jó ajánlatot látunk, és amúgyis érdeklődünk a termék iránt, csapjunk le rá, akkor nem emelkedhet meg az ára.