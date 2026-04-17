Ön is veszélyben lehet! Már biztosítási csalásra is használják a mesterséges intelligenciát

Új szintre léptek az autóbiztosítási csalások. A brit Admiral biztosító szerint 2025-ben jelentősen megnőtt az olyan esetek száma, amelyek során az autósok manipulált képekkel próbálták alátámasztani a kárigényeket. A csalók már nemcsak hamis dokumentumokat készítenek, hanem mesterséges intelligenciával az autókról készült fotókat is manipulálják.

Ez egy konkrét példa az MI-vel hamisított fotókra, nem dőltek be az Admiral biztosító dolgozói az autós trükkjének

Fotó: Admiral

Egyes esetekben ugyanazt a sérült járművet különböző rendszámokkal nyújtották be több kárigényhez, míg máskor járműben keletkezett károkat nagyították fel, szintén MI-alapú képszerkesztést használva. A biztosító szerint a próbálkozások gyakran elbuknak, de így is komoly problémát jelentenek az iparág számára.

Egy év alatt 71 százalékkal nőtt a biztosítónál elkövetett csalások száma.

Ráfázhatnak a becsületes autósok

Az Admiral szerint az MI-alapú képszerkesztő eszközök gyors fejlődése miatt egyre nehezebb azonosítani a manipulált képeket, első pillantásra gyakran meggyőzőek az ügyintézők számára. Ez nehéz helyzetbe hozza a biztosítókat, egyre fejlettebb eszközökre van szükségük a csalások kiszűrésére.

Az újmódi probléma nemcsak a biztosítók számára jelent fejfájást, de az ügyfeleik is következményekre számíthatnak, hiszen a csalásokból eredő költségeket a cégek gyakran beépítik a biztosítási díjakba.

Minél sikeresebbek a csalók, annál drágább lesz mindenki számára a kötelező biztosítás.

A lebukott csalási kísérletek természetesen következményekkel járnak, legjobb esetben csak a csalni próbáltak szerződéseit mondják fel a biztosítók, rosszabb esetben viszont feljelentés és büntetőeljáráshoz lehet a játék vége.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!