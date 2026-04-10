Halálos trend miatt riasztott az autóklub

Az elmúlt években az autógyártók kényszerűségből vagy tényleges újítási szándékból számos innovációt vezettek be, azonban nem mindegyiket gondolták át kellően. Még az olyan apróságnak tűnő részletek is átalakultak, mint az ajtókilincsek, ezek gyakran a karosszériába simulnak, és akár teljesen elektromos működtetésűek.

Sok vevő még örül is a trendi kilincsnek, pedig baleset esetén bennéghet miatta az autójában

Fotó: Pontus Jerand Wernhammar / Unsplash

Bár ezek a megoldások esztétikusak és javítják a légellenállást, egyre több szakértő figyelmeztet a kockázataikra. A német ADAC autóklub szerint a süllyeszthető kilincsek vészhelyzetben komoly problémát okozhatnak, különösen balesetek során lehetetlenné tehetik a gyors menekülést és mentést.

Baj esetén nem működnek az autók kilincsei

Egy közúti baleset bekövetkezésekor minden másodperc számít. Ha az ajtókilincsek elektromosan működnek, és az áramellátás megszűnik, akkor az ajtók kinyitása nehézzé vagy akár lehetetlenné válhat. Ez nemcsak a bent ülők, hanem a mentést végzők számára is akadályt jelent.

A gyors és intuitív működés életet menthet. Ha az elektormos kilincs nem reagál, akkor a bent rekedt utasok kiszabadítása késhet, ami tűz esetén végzetes lehet.

Több gyártó már alapfelszereltségként alkalmazza ezeket a karosszériába süllyesztett és elektromos kilincseket, de nem mindegyik kínál mechanikus vésznyitási lehetőséget, vagy azok nem maguktól értetődő módon működnek. A Teslát azért perli egy amerikai anya, mert a balesetet szenvedett gyermeke bennégett az autóban, nem tudta használni az ajtó mechanikus vésznyitóját.

A szakértők azt tanácsolják, hogy minden autótulajdonos ismerje meg járműve vésznyitási funkcióit, és ezt ossza meg az utasaival is, baj esetén ez mindannyiuk életét megmentheti.

Az ADAC nincs egyedül az elektromos kilincsekkel szembeni ellenszenvvel, Kína nemrég betiltotta, hogy az autógyártók a jövőben ilyeneket használjanak a járműveiken.

