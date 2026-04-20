Hihetetlen titkokat őriznek az autók fekete dobozai

A legtöbb modern autó tulajdonosa nem is sejti, hogy járműve akár évekre visszamenően részletes adatokat tárol az utazásairól. Egy biztonsági kutató felfedezte, hogy a járművekből kiszedett számítógépekből visszanyerhetők olyan GPS-adatok, amellyel akár az előző sofőrök azonosítása is lehetséges.

Fekete dobozként funkcionál az autók telematikai számítógépe

A Quarkslabnál dolgozó Romain Marchand biztonsági szakember egy lengyel autóbontótól vásárolt az interneten egy BYD Seal autóból származó telematikai vezérlőegységet. Némi buherálást követően sikerült letöltenie a fedélzeti számítógép háttértárán lévő információkat, mert az adatok titkosítatlanul voltak tárolva a memóriachipben.

Születésétől a haláláig követhető volt az autó

A vizsgálat során kiderült, hogy az autó teljes „élettörténete” rekonstruálható volt a háttértáron lévő GPS-adatokból, a kínai gyárban való tesztelésétől kezdve az Egyesült Királyságban való totálkárosra töréséig minden naplózva volt a fekete doboznak mondható egységben.

A fedélzeti számítógépben lévő földrajzi adatok és az időpont alapján Marchand megtalálta a konkrét autót, amelyből származott az egység. Annak idején a járókelők fotókat töltöttek fel a kocsi végét jelentett balesetről a Facebookra, a sofőrje valahogy az oldalára tette a járművet.

Marchand szerint az adatvédelmi probléma nem korlátozódik a BYD márkára, iparági szintű gondot jelent, hogy egyes adatok még a fedélzeti számítógép gyári alaphelyzetbe állításával sem törölhetőek. Ennek megfelelően aki tudja, hogyan kell, az kinyerheti belőlük a GPS-koordinátákhoz hasonló adatokat.

Ez különösen aggasztó lehet a bérautók és a lízingelt járművek esetében, ahol több felhasználó váltja egymást. Az autókölcsönzők számára ajánlott a járművek számítógépeinek alaphelyzetbe állítása, mikor visszaadják azokat a használók, ám cégek nem feltétlenül veszik erre a fáradtságot, továbbá nem is feltétlenül képesek minden adatot törölni róluk.

