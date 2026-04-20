Már nem tud járni a balerina, mégis felléphetett ennek az elképesztő technikának köszönhetően

Megható és forradalmi módon tért vissza a színpadra tavaly decemberben egy amerikai balerina. Breanna Olsont két és fél éve diagnosztizálták ALS-sel, amely az idegrendszer motorikus funkciókért felelős idegsejtjeinek a pusztulásával jár. A gyógyíthatatlan betegségben szenvedők folyamatosan veszítik el a motoros képességeiket, legvégül pedig a légzőizmaik is leállnak.

Az agyhullámain keresztül vezérelte a színpadon mozgó avatarját az ALS-beteg balerina

Fotó: Dentsu

A világelső előadás során a már tolószékbe kényszerült Breanna az agyhullámait érzékelő EEG-szenzorok segítségével egy virtuális avatart vezérelt a színpadon.

Az avatar valós időben jelenítette meg azokat a mozdulatokat, amelyeket elképzelt, a balerina szó szerint az elméjével irányította a mozgását.

Kritikus kezdeményezés része volt a balerina előadása

Breanna számára az élmény sokkal többet jelentett egy szimpla fellépésnél. „Soha nem gondoltam volna, hogy még egyszer színpadon táncolhatok. Ez egy gyönyörű és felejthetetlen pillanat volt, amely életem végéig velem marad” – nyilatkozta Breanna a BBC-nek.

A technológia használata viszont nem volt egyszerű, a Breanna szerint rendkívüli koncentrációt igényel az avatar mozgatása, ki kell zárni a külső ingereket, teljesen befelé kell figyelni.

Az előadás a Waves of Will projekt keretében valósult meg, ennek során a kutatók azt vizsgálják, hogy milyen innovációkkal és technológiákkal lehetne helyreállítani az ALS-hez hasonló, motorikus funkciókat érintő betegségekben szenvedők önkifejezését, identitását és jelenlétét.

Az amszterdami előadás nem csak művészi, hanem tudományos szempontból is jelentős, hiszen a kutatók valódi és látványos eredményt tettek le az asztalra, demonstrálták koncepciójuk életképességét.

