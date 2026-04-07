Mobilról bankol? Ezekről a veszélyekről tudnia kell

31 perce
Olvasási idő: 5 perc
Trükkök egész hadával ürítenék ki a bűnözők a bankszámlákat. Így bankolhat biztonságosan a telefonjáról.
A Kaspersky biztonsági cég Mobile Threat Report 2025 jelentése szerint az androidos eszközöket célzó banki trójaiak száma 2024-ben 56 százalékkal nőtt, 255 ezer új kártevőt azonosítottak, ami az előző évhez képest háromszoros ugrást jelent. A szakértők egyre több olyan esetről tudnak, mikor a kártevő már gyárilag be volt építve az olcsó és noname mobilok szoftverébe.

Néhány egyszerű trükköt betartva nem kell attól félnie, hogy banki trójai programok áldozatává válik
Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

Anton Kivva, a Kaspersky kártevőelemzési csapatának vezetője különösen az utóbbi jelenséget tartja aggasztónak. 

A vevők olyan vadiúj telefonokat vásárolhatnak, amelyek titokban máris kártevővel vannak megfertőzve. Amennyiben a hátsó kapu gyárilag integrálva van, akkor a támadók teljes távoli hozzáférést szerezhetnek a mobilokhoz és a táblagépekhez

 – figyelmeztetett a szakember.

Lopják a banki belépési adatokat a kártevők

Németországban nemrégiben a „Trojan-Proxy.AndroidOS.Agent.q" nevű kártevő volt aktív, amely egy szupermarket kedvezményeit megjelenítő appnak álcázta magát. Az ilyen trójaiak képesek banki belépési adatokat és PIN-kódokat ellopni, láthatatlan mezőket elhelyezni a banki alkalmazások felett, valamint SMS-eket küldeni, fogadni vagy törölni – mindezt a mobilozók tudta nélkül.

A kárt sokszor csak akkor veszik észre az áldozatok, mikor már eltűnt a pénz a bankszámláikról.

Android esetében további kockázatot jelent, hogy a biztonsági frissítések gyártótól és modelltől függően késve vagy egyáltalán nem érkeznek meg.

A mobilos banki kártevők elleni védekezésnek két pillére van.

Az egyik alappillér, hogy közismert és megbízható márkáktól érdemes mobilt és tabletet vásárolni, hiába dolgoznak vonzó árakkal a többé-kevésbé noname gyártók. Ezzel szinte biztosan elkerülhető a gyárilag kártevővel fertőzött készülékek beszerzése, és sokkal jobb esély van rá, hogy jó ideig érkeznek androidos biztonsági frissítések a készülékekre.

A másik fontos védekezési módszer, hogy kizárólag a gyárilag előtelepített áruházakból érdemes mobilappokat telepíteni, elsősorban a Google Play Áruházból. Sajnos időnként ezekbe is beférkőznek kártevő appok, de a legtöbb a kínálatukba feltölteni próbált vírust a kiadásuk előtt lefülelik a gépi védelmeik. Így töredékére csökkenthető a kockázat, hogy hátsó kapu kerül a bankolásra használt készülékre.

