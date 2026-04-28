Szabadulna a bankrabló, mert jogai vannak

Az igazságszolgáltatásnak jogszerűen kell működnie, hívta fel a figyelmet a jogállamok egyik alapelvére Okello Chatrie bankrabló. Az amerikai férfi 2019. május 20. késő délután besétált a Virginia állambeli Midlothian város egyik bankjába, átcsúsztatott egy cetlit a pénztárosnak, majd némi fegyverlóbálást és kiabálást követően 195 ezer dollárral, mai árfolyamon 61 millió forinttal távozott.

Okello Chatrie ügyvédje szerint illegális volt a módszer, amivel a bankrabló nyomára akadt a rendőrség

A férfi egy ideig képes volt elkerülni a lelepleződést, azonban egy geofence adatlekérdezés során a rendőrség látókörébe került. Ennek lényege, hogy a nyomozók kikérik mindazon mobilozók listáját a szolgáltatóktól, akik egy bizonyos időben a megadott helyszín közelében tartózkodtak.

Röviddel később házkutatást tartottak Chatrie-nél, találtak nála 100 ezer dollár készpénzt. A bankjegyek egy része olyan papírszalaggal volt összekötegelve, amelyen szerepelt a kirabolt pénzintézet pénztárosának az aláírása.

A férfi röviddel később beismerte a fegyveres bankrablást, a bíró közel 12 év börtönbüntetéssel honorálta a munkásságát.

A bankrablóknak is vannak jogai

Az eredeti tárgyalás során Chatrie ügyvéde azzal próbálta legalább részben kihúzni a védencét a pácból, hogy törvénytelennek tartotta a geofencing adatkérdezést. Szerinte az sérti az amerikai alkotmány negyedik kiegészítését, észszerűtlen kutatásnak minősül, így a kutatás eredményeként keletkezett bizonyítékok nem használhatóak fel a bíróságon, hiszen törvénytelen volt a megszerzésük.

A bíró látott némi rációt az érvelésben, de szerinte az adatlekérdezést indított rendőr joggal hihette, hogy törvényesen jár el, így engedte a vitatott legalitású bizonyítékok felhasználást a büntetőeljárásban.

A bankrabló elítélésével nem ért véget a történet, Okello Chatrie ügye hétfőn az amerikai Legfelsőbb Bíróság elé került, mert az ügyvédje kristálytiszta választ szeretne kapni arra, hogy jogos vagy jogtalan volt-e az elítélésében kritikus bizonyítékok megszerzésének a módja.

Chatrie-vel jó eséllyel kevesen szimpatizálnak, azonban a kérdés messze túlmutat az ügyén. Az amerikai legfelsőbb bíróságnak arról kell döntenie, hogy megtiltja-e a nyomozóhatóságoknak egy újmódi és esetenként rendkívül hatásos nyomozati módszer alkalmazását; kellőképp bizonyító erejűek-e a segítségével szerezhető adatok egy törvényes házkutatási parancs kiadásához.