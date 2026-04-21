Svéd kutatók egy kitalált bőrbetegséggel csapták be a legelterjedtebb mesterséges intelligencia rendszereket, írja a Nature folyóirat. A kísérletük rávilágított arra, hogy az MI bármiféle gondolkodás és kételkedés nélkül terjeszti tovább a hamis betegségekről szóló információkat.
2024-ben Almira Osmanovic Thunström és csapata a Göteborgi Egyetemről kitalált egy soha nem létezett bőrbetegséget.
A szem körüli bőrt érintő, „bixonomania" nevű kórt állítólag a képernyők hosszas nézése és a szemek dörzsölése okozza.
A kutatók két hamis tanulmányt töltöttek fel egy tudományos anyagok publikálásával foglalkozó szerverre, hogy megvizsgálják: elhiszik-e az MI-rendszerek a nem létező betegség létezését.
Mindegyik MI chatbot átvette a kitalált betegséget
Az eredmény megdöbbentő volt: néhány héten belül a Google Geminihez és a ChatGPT-hez hasonló nagy rendszerek már valódi kórként tárgyalták a bixonomaniát, azaz beindexelték a vele kapcsolatos „kutatásokat” és tudományos tényként tálalták az állításaikat.
Ennél már csak az volt a kínosabb, hogy röviddel később lektoráltnak mondott tudományos cikkek mindenféle kritika nélkül hivatkozni kezdtek a bixonomaniára.
Pedig a kutatók egyértelmű figyelmeztető jeleket plántáltak a józan paraszti ésszel is távolról bűzlő kutatásaikba, többek közt a Star Trekre, a Simpson családra és A Gyűrűk Urára hivatkoztak benne.
Ha másnak nem, de ezeknek gyanakvást kellett volna kelteniük a kollégákban, ám ők jó eséllyel át sem futották a cikkeikben hivatkozott kutatásokat, így a saját munkáikat sem ellenőrizték az elvárt alapossággal. Szinte biztosan az MI chatbotok csempészték be a bixonomaniát a cikkeikbe.
A kísérlet teljes joggal váltott ki botrányt a tudományos körökben, hiszen nem csak súlyos szakmai vétségek történtek, de az ezek kiszűrésére hivatott ellenőrzőrendszerek is leszerepeltek. Mindezek tetejébe az ilyen incidensek a közvélemény tudományba és tudósokba vetett bizalmát is megtépázza, hiszen mit merjenek elhinni, ha az állítólag tényellenőrzött tudományos anyagokban is kételkedniük kell.
