Szörnyű dolog derült ki a magyarok kedvenc böngészőjéről

Április elején óriási állításokkal állt elő a Claude chatbotot is fejlesztő Anthropic mesterséges intelligenciás cég. Állítása szerint sikeresen kifejlesztette az első olyan MI-t, amely rendkívüli hatékonysággal képes sebezhetőségeket és egyéb kódolási hibákat detektálni a szoftverek kódbázisaiban, legyen szó komplett operációs rendszerekről vagy böngészőkhöz hasonló alkalmazásokról.

Több tízmillió sorból áll a Firefox böngésző kódbázisa, nem egyszerű benne a sérülékenységek keresése

A Claude Mythos modellhez jelenleg csak kiválasztott cégek férnek hozzá, részben mert az Anthropic szerint túlságosan veszélyes fegyver volna a kiberbűnözők kezében. Most megérkezett az első élménybeszámoló a Mythos való életbeli képességeiről, a Mozilla átvizsgáltatta vele a Firefox kódbázisát, és nagy ámulatára a modell 271 valódi sérülékenységet talált benne.

Javították a felfedezett hibákat a böngészőben

A Mozilla nem közölt információkat arról, hogy súlyosság alapján hogyan oszlott meg a rengeteg sebezhetőség. Pedig ez kritikus kérdés, hiszen a támadók által ténylegesen semmilyen életszagú célra sem használható sebezhetőségek nem osztanak vagy szoroznak, akármennyi is legyen belőlük.

A Firefox fejlesztője szerint az Anthropic eszköze semmilyen olyan hibát sem fedezett fel, amit egy ember ne talált volna meg. Viszont precedens nélküli, hogy egy gépi eszköz ennyi valódi problémát azonosítani tudjon, ezzel ténylegesen hozzájárulva a vizsgált szoftver biztonságosabbá tételéhez.

A Mozilla szerint a rendszer által talált sebezhetőségeket mind javította a napokban megjelent Firefox 150 böngészőben.

További kontextusként a Mozilla nemrég átnézette az Anthropic Opus 4.6 modellel a Firefox 148-at, a programozási eszköz csak 22 sebezhetőséget tudott azonosítani a több tízmillió soros kódbázisában.

