Óriási balhé a neten: lebukott a férfi, aki kiszivárogtatta az év egyik legjobban várt filmjét

Letartóztattak és börtönnel fenyegetnek Szingapúrban egy 26 éves férfit, miután a rendőrség szerint illegálisan hozzáfért egy médiaszerverhez, és kiszivárogtatta az idei év egyik legjobban várt animációs filmjének, az Aang legendája: Az utolsó léghajlító egyes részleteit.

Évekre börtönbe kerülhet az Aang legendája: Az utolsó léghajlító szivárogtatója

A beszámolók szerint a férfi nemcsak letöltötte a várhatóan idén október második felében elérhetővé váló animációs filmet, de annak egyes részleteit is közzétette az interneten. A rendőrség több elektronikai eszközt is lefoglalt a fiataltól, és megtalálták nála a teljes filmet, hat hónappal a premier előtt.

Több évnyi börtön elé nézhet a szivárogtató

A kiszivárogtatott videóklipek és információk futótűzként terjedtek a közösségi médiás oldalakon, amely nem csak az alkotók és a kiadó számára bizonyult bicskanyitogatónak, de a filmet várók jókora része számára is aknamezővé tette az internetet, hiszen nem kívánnak spoilerekkel találkozni.

A szingapúri rendőrség az ügyet kommentálva elmondta, hogy komolyan veszi a számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáféréssel kapcsolatos feljelentéseket, a gyanúsított akár hét év börtönbüntetést is kaphat a film illegális letöltéséért.

A napokban ez már a második spoilerekkel kapcsolatos ügy, egy japán férfi letöltendő börtönbüntetést és pénzbírságot kapott a filmeket és sorozatokat spoilerező weboldalon megjelent cikkekért.

