Most először került börtönbe ember ilyen bűncselekményért

Veszélyes terep a filmek és a sorozatok rajongói számára az internet, a különféle oldalakon hagyott kommentjeikben gyakran figyelmeztetés nélkül leleplezik a cselekmények fontos pontjait a hozzászólók. Az adott produkciót még nem látottak számára ez óriási bosszúságot okoz, de olyanról most először érkezett hír, hogy valakit netes spoilerezésért börtönbüntetésre ítéltek.

Részben a Godzilla Minus One-ről készült cikk miatt került börtönbe a férfi

A különös ítélet Japánban született, a bíróság szerzői jogsértésben bűnösnek találta a 39 éves Wataru Takeuchit, egy spoilerközpontú weboldal üzemeltetőjét.

Az oldalon népszerű filmek és sorozatok olyan részletes leírásai, párbeszédei és képei szerepeltek, ami a jogvédők szerint túllépte az anyagok fair használatának a határát.

Börtön járt az adaptációval felérő spoilerezésért

A pert a CODA iparági szervezeten keresztül a Godzilla jogait birtokló Toho és az Overlord anime adaptációja mögött álló Kadokawa Shoten kiadók indították a férfi ellen. Az ügyvédek azzal érveltek, hogy a Wataru által üzemeltetett weboldal olyan részletekbe menően spoilerezte el a Godzilla Minus One filmet és az Overlord animét, hogy az már a szellemi tulajdonaikkal való visszaélésnek minősül, gyakorlatilag engedély nélkül adaptálta azokat más formátumba.

A vád által felhozott japán törvény tiltja az olyan művek létrehozását, amelyek kreatív változtatásokat eszközölnek az alapanyagban, de megtartják annak az alapvető karakterisztikáit.

Az ügyvédek szerint súlyosbította helyzetet, hogy reklámokon át a webhely nagy bevételt generált, azaz Wataru anyagilag profitált a rajta folyó szerzői jogsértésből.

A bíróság végül a jogtulajoknak adott igazat, így a férfit 1 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetésre és körülbelül kétmillió forintnak megfelelő 1 millió jen pénzbírságra ítélte.

Az ügy érdekessége, hogy a perben felhozott cikkeket nem Wataru írta, ám egyrészt az általa üzemeltetett webhelyen jelentek meg, másrészt pedig ő profitált belőlük anyagilag, azért lett ő az alperes a cikkírók helyett.

