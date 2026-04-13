Még egy munka, amit elvehet az emberektől a mesterséges intelligencia

A többség jó eséllyel nem az autókereskedések értékesítőit gondolta volna a mesterséges intelligenciás pozíciómegszűnések korai áldozatainak, azonban egy dél-koreai cég azon dolgozik, hogy javarészt chatbotra váltsa le őket. Az Epikar olyan MI-alapú kioszkot fejlesztett, amely képes kiváltani a hagyományos autóértékesítők munkáját a kereskedésekben.

A többség számára nehéz terep az autóvásárlás, chatbottal könnyítené meg a feladatot egy cég

Fotó: Zakaria Zayane / Unsplash

A Pikar Genie rendszer lehetővé teszi, hogy a vásárlók kérdéseket tegyenek fel, információkat kapjanak a modellekről, emberi segítség nélkül lényegében végigmenjenek az autóvásárlási folyamat nagy részén. Bár a szerződéskötés továbbra is emberi feladat, de a rendszer jelentősen csökkentheti az eladók szerepét a járművek értékesítésében.

Nem biztos, hogy bánnák a chatbotozást a vásárlók

Néhány nagy márka már teszteli az Epikar különféle megoldásait, egy szöuli bemutatóteremben például feleannyi értékesítő is elegendő az automatizált rendszer miatt. További rendkívül szokatlan helyzet, hogy a többségnek jellemzően nem tetszik, ha a cégeknél chatbotok veszik el az emberek munkáját, viszont az autókereskedésekben akár preferálhatják is azokat.

Chatbottal tárgyalva több idejük van gondolkodni, továbbá nem próbálják jutalékot kapó és kiszabott kvótákat teljesíteni próbáló értékesítők a saját érdekeik mentén bizonyos irányokba terelni őket.

Természetesen a chatbotokba is beprogramozható teljesen ugyanilyen jellegű viselkedés, de főleg a fiatalabb közönség esetében jó esély van rá, hogy az emberi értékesítő helyett elsőként inkább a chatbottal tennének próbát.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!