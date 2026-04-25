Kideríthetik a szülők, hogy miről beszélt a gyerekük a chatbottal

Új szülői felügyeleti funkció bevezetését kezdte meg a Meta, amelynek segítségével a szülők minimális bepillantást nyerhetnek abba, hogy a gyermekeik miről beszélgettek az elmúlt hét napban a Meta AI chatbottal. Ehhez a gyerek Facebookon, Messengerben, Instagramban használt fiókjának szülői felügyelet alatt kell állnia, a szülők a statisztikai oldalon lévő új „Insights” fülben férnek hozzá az adatokhoz, miután náluk is aktiválódott a funkció.

Nem olvashatják el a chatbottal folytatott diskurzusokat a szülők

A Meta az érdekek között lavírozva úgy döntött, hogy a szülők nem olvashatják el a gyerekek és a chatbotja közti konkrét üzenetváltásokat. Helyette a szülői felügyeleti funkció olyan tematikus kategóriákba sorolja a chatelések során érintett témaköröket, mint például iskola, szórakozás, egészség és jóllét.

Riaszt a chatbotnak küldött gyanús üzenetekre a Meta

A Meta szerint a mesterséges intelligenciás chatbotja úgy van beállítja, hogy csak olyan dolgokról és úgy beszéljen a gyerekekkel, amelyek egy PG-13 korhatár-besorolású filmben is elfogadhatóak volnának.

A chatbot megtagadja a válaszadást, ha ennek nem tud megfelelni, a gyerekek gyanús üzeneteire pedig riasztja a szülőket, például ha önkárosítással kapcsolatos témát próbálnának pedzegetni.

Érdekességként nemrég a 13 éven aluliak számára is megnyitotta a kapuit a WhatsApp, de a Meta tulajdonában lévő üzenetküldő persze csak kötelező szülői felügyelet mellett engedi, hogy ennyire fiatal gyerekek is használják.

