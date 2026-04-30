Halálra frusztrálhatja a vevőket a hivatalos ChatGPT mobil

Az elsősorban Apple-lel kapcsolatos pletykákban utazó Ming-Chi Kuo piacelemző kevésbé bizalomgerjesztő hírrel szolgált a napokban, az OpenAI mesterséges intelligenciás cég saját okostelefont dobna piacra. A termék nem egy tizenkettő-egy-tucat androidos mobil volna előtelepített ChatGPT appal, a chatbot fejlesztője radikálisan új felhasználói élményt kínálna a vevők számára.

Végtelen teendőlistával traktálhatja a használóit a ChatGPT mobil

A sejthetőnek megfelelően a készüléket a mesterséges intelligenciás ügynöki funkciói tennék különlegessé: a ChatGPT fejlesztője arra építené a teljes felhasználói élményt, hogy a készülék dolgokat tudna tenni a tulajdonosainak nevében és a vélt érdekeikben.

A tulajok számára éppen relevánsnak tűnő információk e-mailekből, naptárakból és egyéb forrásokból való automatikus kibogarászása és megjelenítése mellett cselekedhetne a nevükben.

Nem ikonrácsból állna a ChatGPT mobil kezelőfelülete

A koncepciót extrém szintre vinné az OpenAI, emiatt pedig az okostelefonjának még az alapvető kezelőfelülete sem a megszokott módon nézne ki és működne, koncepcionálisan teljesen eltérő dolog bemutatására készül a cég.

A ChatGPT mobilon

appok helyett ügynökök futnának,

ikonok helyett feladatokat mutatna,

emiatt pedig ikonrács helyett feladatfolyam lenne a kezdőlapján.

Ez nem hangzik túlságosan szórakoztatóan. A leírás alapján az OpenAI egy véget nem érő teendőlistává változtatná a telefont, amely minden egyes használatakor függő feladatokkal, ajánlott információkkal és javasolt teendőkkel stresszelné a használóit, ezzel gondoskodva a folyamatos szorongásról és magas vérnyomásról.

Kuo információi szerint az OpenAI jelenleg a MediaTekkel és a Qualcommal is dolgozik a készülékbe való különleges chipen. A mesterséges intelligenciás funkciók egy részét közvetlenül a mobilon szeretné futtatni, így a tipikus androidos mobilokba szánt chipek nem feltétlenül ideálisak hozzá.

A jelenlegi tervek szerint a ChatGPT mobil specifikációi 2026 végén vagy 2027 elején véglegesedhetnek, a tömeggyártása pedig 2028-ban kezdődhet.

