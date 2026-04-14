Meg akarták ölni a ChatGPT vezetőjét

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint súlyos vádak elé néz a húszéves Daniel Moreno-Gama. A texasi fiatalember a napokban Kaliforniába utazott azzal a céllal, hogy megtámadja Sam Altmant, az OpenAI vezérigazgatóját. A gyanúsított április 10-én először Molotov-koktélt dobott Altman luxusotthonára, majd pár órával később megpróbált betörni a ChatGPT-t fejlesztő cég központjába, ekkor tartóztatták le.

Daniel Moreno-Gama egy székkel próbálta betörni az ChatGPT-t fejlesztő cég irodaházának az üvegajtaját

Fotó: United States Department of Justice

Az ügyészség szerint az elkövető egy székkel próbálta betörni az OpenAI központi irodájának üveg bejárati ajtaját, majd közölte, hogy fel kívánja gyújtani az épületet és megölné az összes benne tartózkodó személyt.

Beismerte a ChatGPT-vezér meggyilkolásának szándékát

A hatóságok a letartóztatáskor gyújtóeszközöket, kerozint és öngyújtót is találtak a gyanúsítottnál. Emellett egy „Utolsó figyelmeztetés” című dokumentum is előkerült, amely MI-ellenes nézeteket és erőszakos cselekményekre való felhívást tartalmazott. A gyanúsított beismerte benne Altman meggyilkolásának a kísérletét, állítása szerint példát kell mutatnia, ha már az emberiség mesterséges intelligenciától való megmentése érdekében ilyen cselekményekre kér másokat.

A dokumentum a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok vezetői, továbbá a befektetőik ellen irányuló merényleteket szorgalmazott.

Moreno-Gama ellen számos vádpontot felhozott az ügyész, többek közt gyújtogatási kísérlettel és illegális fegyverbirtoklás miatt kívánnak vádat emelni ellene, ezek több évtizedes börtönbüntetéssel is járhatnak.

A minisztérium nem adott tájékoztatást a fiatalember mentális állapotáról, noha kritikus kérdés, hogy mennyire volt beszámítható a nála talált dokumentumok írásakor és a bűncselekmények elkövetésekor.

