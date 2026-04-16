Azonnal törölje ezeket az appokat a számítógépéről, ha nem szeretné, hogy ellopják az adatait!

A Google Chrome hivatalos bővítményáruházában 108 olyan kiegészítőt azonosított a Socket biztonsági cég, amelyek felhasználói adatokat próbálnak lopni a böngészőből. A kutatók szerint ezek a bővítmények egy összehangolt kampány részei: ugyanazt a háttérrendszert használják, ugyanaz a bűnözői csoport áll mögöttük.
A bűnözők különböző jellegű Chrome-bővítményekben rejtették el a támadó kódjaikat: voltak köztük Telegram-kliensek, játékok, YouTube- és TikTok-kiegészítők, valamint fordítóprogramok is.
A célt minden esetben az jelentette, hogy hozzáférjenek az áldozatok személyes adataihoz, be tudjanak lépni a nevükben a használt internetes szolgáltatásokba.
Még nem törölték a Chrome támadó kiegészítőit
A szakértők szerint a bővítmények többféle módon működnek. Egyesek például a felhasználói felületbe injektálnak rosszindulatú kódot, míg mások közvetlenül begyűjtik az áldozat adatait, például e-mail-címét és profiladatait a megnyitott weboldalakról.
Különösen veszélyes az a módszer, amely az OAuth2 hozzáférési tokeneket lopja el, így a támadók a felhasználó nevében léphetnek be különböző szolgáltatásokba.
Hírünk írásáig a Google még nem kezdte meg a támadó kiegészítők Chrome Internetes Áruházból való törlését. A jelek szerint összesen olyan húszezer letöltéssel rendelkeznek, így potenciális ennyi áldozatot szedhettek a támadók.
Az alábbi bővítményeket azonnal el kell távolítani a böngészőkből:
- 3D Roulette Casino Game (ogbaedmbbmmipljceodeimlckohbnfan)
- 3D Soccer Slot Machine (kknakidneabpfgepadgpkibalcnabnnh)
- 40 Imperial Crown - Slot Machine (kjnakdbpijigdbfepipnbafnhbcfdkga)
- American Roulette Royale (ejlcbfmhjbkgohopdkijfgggbikgbacb)
- Aqua - Slot Machine (lfkknbmaifjomagejflmjklcmpadmmdg)
- Archer - Slot Machine (cnibdhllkgidlgmaoanhkemjeklneolk)
- Asia Slot (eljfpgehlncincemdmmnebmnlcmfamhm)
- Aztec - Slot Machine (dmaibhbbpmdihedidicfeigilkbobcog)
- Baccarat (kahcolfecjbejjjadhjafmihdnifonjf)
- Battleship War (gfhcdakcnpahfdealajmhcapnhhablbp)
- Best Blackjack (flkdjodmoefccepdihipjdlianmkmhgc)
- Billiards Pro (clpgopiimdjcilllcjncdkoeikkkcfbi)
- Bingo (dbohcpohlgnhgjmfkakoniiplglpfhcb)
- Black Beard Slot Machine (alllblhkgghelnejlggmmgjbkdabidie)
- Black Ninja - Slot Machine (nodobilhjanebkafmpihkpoabiggnnfl)
- BlackJack 3D (imjmnghlhiimodfkdkgnfplhlobehnpm)
- Book Of Magic - Slot Machine (fmajpchoiahphjiligpmghnhmabolhoh)
- Car Rush (hlmdnedepbbihmbddepemmbkenbnoegd)
- Caribbean Stud Poker (lcijkepobdokkgmefebkiejhealgblle)
- Christmas Eve - Slot Machine (ibelidmkbnjmmpjgfibbdbkamgcbnjdm)
- Chrome Client for Downhill Ski - SideGame (ocflhkadmmnlbieoiiekfcdcmjcfeahe)
- Classic Backgammon (jnmmbmkmbkcccpihjgnhjmhhkokfdnfe)
- Clear Cache Plus (bgdkbjcdecedfoejdfgeafdodjgfohno)
- Coin Miner 2 (nmegibgeklckejdlfhoadhhbgcdjnojb)
- Columbus Voyage - Slot Machine (ihbkmfoadnfjgkpdmgcboiehapkiflme)
- Crazy Freekick (bbjdlbemjklojnbifkgameepcafflmem)
- Dice King - Classic Craps And Roll Game (gbaoddbbpompjhmilbgiaapkkakldlpc)
- Donuts - Slot Machine (cmlbghnlnbjkdgfjlegkbjmadpbmlgjb)
- Dragon Slayer - Slot Machine (fjfhejmbhpabkacpoddjbcfandjoacmb)
- Farm - Slot Machine (ndajcmifndknmkckdcdefkpgcodciggk)
- Flicking Soccer (hbobdcfpgonejphpemijgjddanoipbkj)
- Formula Rush Racing Game (akebbllmckjphjiojeioooidhnddnplj)
- Frogtastic (alkfljfjkpiccfgbeocbbjjladigcleg)
- Galactica Delux - Slot Machine (bnchgibgpgmlickioneccggfobljmhjc)
- Game Crypto Merge (ljbgkfbiifhpgpipepnfefijldolkhlm)
- Game SkySpeedster (cbnekafldflkmngbgmbnfmchjaelnhem)
- Goalkeeper Challenge (ijfmkphjcogaealhjgijjfjlkpdhhojk)
- Gold Miner 2 (gipmochingljoikdjakkdolfcbphmlom)
- Gold of Egypt - Slot Machine (pllkanemicadpcmkfodglahcocfdgkhj)
- Gold Rush - Slot Machine (kbmindomjiejdikjaagfdbdfpnlanobi)
- Greyhound Racing - Dog Race Simulator (glofhphmolanicdaddgkmhfmjidjkaem)
- Hercules: Sports Legend (haochenfmhglpholokliifmlpafilfdc)
- Hidden Kitty Game (medkneifmjcpgmmibfppjpfjbkgbgebl)
- High or Low Casino Game (ijccacgjefefdpglhclnbpfjlcbagafm)
- Hockey Shootout (cehdkmmfadpplgchnbjgdngdcjmhlfcc)
- Horse Racing (dlpiookhionidajbiopmaajeckifeehn)
- Indian - Slot Machine (amkkjdjjgiiamenbopfpdmjcleecjjgg)
- InterAlt (pkghgkfjhjghinikeanecbgjehojfhdg)
- Jokers Bonanza - Slot Machine (mmbbjakjlpmndjlbhihlddgcdppblpka)
- Jurassic Giants - Slot Machine (eoklnfefipnjfeknpmigmogeeepddcch)
- Keno (mheomooihiffmcgldolenemmplpgoahn)
- Lone Star Jackpots - Slot Machine (maeccdadgnadblfddcmanhpofobhgfme)
- Mahjong Deluxe (amnaljnjmgajgajelnplfmidgjgbjfhe)
- MASTER CHECKERS (hiofkndodabpioiheinoiojjobadpgmj)
- Master Chess (cdpiopekjeonfjeocbfebemgocjciepp)
- Metal Calculator (ncpdkpcgmdhhnmcjgiiifdhefmekdcnf)
- Mini Golf World (kblomapfkjidbbbdllmofkcakcenkmec)
- Odds Of The Gods - Slot Machine (cljengcehefhflhoahaambmkknjekjib)
- Page Auto Refresh (lnajjhohknhgemncbaomjjjpmpdigedg)
- Page Locker (ldmnhdllijbchflpbmnlgndfnlgmkgif)
- Pai Gow Poker (nbgligggjfgkpphhghhjdoiefbimgooc)
- Penalty Kicks (mmbkmjmlnhocfcnjmbchmflamalekbnb)
- Piggy Prizes - Slot Machine (akifdnfipbeoonhoeabdicnlcdhghmpn)
- Pirat Slot (kbnkkecifeppobnemkielnpagifkobki)
- Premium Horse Racing (klglejfbdeipgklgaepnodpjcnhaihkd)
- Pyramid Solitaire (oanpifaoclmgmflmddlgkikfaggejobn)
- Raging Zeus Mines (jmopjanoebpdbopigcbpjhiigmjolikk)
- Rail Maze Puzzle (nelbpdjegmhhgpfcjclhdmkcglimkjpp)
- RED DOG CARD GAME (nkacmelgoeejhjgmmgflbcdhonpaplcg)
- Rugby Rush (cpnfioldnmhaihohppoaebillnambcgn)
- Sherwood Forest - Slot Machine (lmcpbhamfpbonaenickjclacodolkbdl)
- Slot Arabian (akkkopcadaalekbdgpdikhdablkgjagd)
- Slot Car Racing (bdnanfggeppmkfhkgmpojkhanoplkacc)
- Slot Machine Mr Chicken (odeccdcabdffpebnfancpkepjeecempn)
- Slot Machine Space Adventure (ojkbafekojdcedacileemekjdfdpkbkf)
- Slot Machine The Fruits (jodocbbdcdclkhjkibnlfhbmllcpfkfo)
- Slot Machine Ultimate Soccer (hnpbijogiiaegambgpaenjbcbgaeimlf)
- Slot Machine Zeus Treasures (dljlpildgknddpnahppkihgodokfjbnd)
- Slot Ramses (gbhhgipmedccnankkjchgcidiigmioio)
- Slot The Gold Pot (dpdemambcedffmnkfmkephnhhnclmcio)
- Snake - Slot Machine (gaafhblhbnkekenogcjniofhbicchlke)
- Speed Test for Chrome - WiFi SpeedTest (bpljfbcejldmgeoodnogeefaihjdgbam)
- Straight 4 (dohenclhhdfljpjlnpjnephpccbdgmmb)
- Street Basketball (fddajeklkkggbnppabbhkdmnkdjindlo)
- Swimming Pro (phfkdailnomcbcknpdmokejhellbecjb)
- Tanks Game (kmiidcaojgeepjlccoalkdimgpfnbagj)
- Tarot Side Panel (fibgndhgobbaaekmnneapojgkcehaeac)
- Telegram Multi-account (obifanppcpchlehkjipahhphbcbjekfa)
- Text Translation (ogogpebnagniggbnkbpjioobomdbmdcj)
- Three Card Poker (cmeoegkmpbpcoabhlklbamfeidebgmdf)
- Tropical Beach - Slot Machine (ijpgccpmogehkjhdmomckpkfcpbjlmnj)
- Video Poker Deuces Wild (hmlnefhgicedcmebmkjdcogieefbaagl)
- Video Poker Jacks or Better (peflgkmfmoijonfgcjdlpnnfdegnlaji)
- Voodoo Magic - Slot Machine (hdmppejcahhppjhkncagagopecddokpi)
- Watercraft Rush (hkbihmjhjmehlocilifheeaeiljabenb)
- Web Client for French Roulette - SideGame (oejhnncfanbaogjlbknmlgjpleachclf)
- Web Client for game Classic Bowling (jddinhnhplibccfmniaakhffpjpnaglp)
- Web Client for game Cricket Batter Challenge (dcamdpfclondppklabgkfaofjccpioil)
- Web Client for game Drive Your Car (enmmilgindjmffoljaojkcgloakmloen)
- Web Client for game Fatboy Dream (lmgenhmehbcolpikplhkoelmagdhoojn)
- Web Client for Hockey Shootout - SideGame (heljkmdknlfhiecpknceodpbokeipigo)
- Web Client for Rugby Rush - SideGame (aecccajigpipkpioaidignbgbeekglkd)
- Web Client for Telegram - Teleside (mdcfennpfgkngnibjbpnpaafcjnhcjno)
- Web Client for TikTok (cbfhnceafaenchbefokkngcbnejached)
- Web Client for Youtube - SideYou (bfoofgelpmalhcmedaaeogahlmbkopfd)
- Whack 'em All (pdgaknahllnfldmclpcllpieafkaibmf)
- Wild Buffalo - Slot Machine (lefndgfmmbdklidbkeifpgclmpnhcilg)
- YouSide - Youtube Sidebar (mmecpiobcdbjkaijljohghhpfgngpjmk)
A súlyos biztonsági problémáknál tartva az Adobe egy hónapok óta kihasznált, rendkívül súlyos sebezhetőséget javított a milliók által Acrobat és Acrobat Reader szoftvereiben, majd az áprilisi hibajavító kedden a Microsoft is óriási javítócsomagokat adott ki a Windowshoz és az Office-hoz.
