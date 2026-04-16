Google Chrome

Azonnal törölje ezeket az appokat a számítógépéről, ha nem szeretné, hogy ellopják az adatait!

Tegnap, 7:20
Megszólalt a biztonsági cég. Újból kártevők kerültek a Chrome áruházába.
A Google Chrome hivatalos bővítményáruházában 108 olyan kiegészítőt azonosított a Socket biztonsági cég, amelyek felhasználói adatokat próbálnak lopni a böngészőből. A kutatók szerint ezek a bővítmények egy összehangolt kampány részei: ugyanazt a háttérrendszert használják, ugyanaz a bűnözői csoport áll mögöttük.

Lopják az adatokat a böngészőből a Chrome adathalász bővítményei
A bűnözők különböző jellegű Chrome-bővítményekben rejtették el a támadó kódjaikat: voltak köztük Telegram-kliensek, játékok, YouTube- és TikTok-kiegészítők, valamint fordítóprogramok is. 

A célt minden esetben az jelentette, hogy hozzáférjenek az áldozatok személyes adataihoz, be tudjanak lépni a nevükben a használt internetes szolgáltatásokba.

Még nem törölték a Chrome támadó kiegészítőit

A szakértők szerint a bővítmények többféle módon működnek. Egyesek például a felhasználói felületbe injektálnak rosszindulatú kódot, míg mások közvetlenül begyűjtik az áldozat adatait, például e-mail-címét és profiladatait a megnyitott weboldalakról.

Különösen veszélyes az a módszer, amely az OAuth2 hozzáférési tokeneket lopja el, így a támadók a felhasználó nevében léphetnek be különböző szolgáltatásokba.

Hírünk írásáig a Google még nem kezdte meg a támadó kiegészítők Chrome Internetes Áruházból való törlését. A jelek szerint összesen olyan húszezer letöltéssel rendelkeznek, így potenciális ennyi áldozatot szedhettek a támadók.

Az alábbi bővítményeket azonnal el kell távolítani a böngészőkből:

  • 3D Roulette Casino Game (ogbaedmbbmmipljceodeimlckohbnfan)
  • 3D Soccer Slot Machine (kknakidneabpfgepadgpkibalcnabnnh)
  • 40 Imperial Crown - Slot Machine (kjnakdbpijigdbfepipnbafnhbcfdkga)
  • American Roulette Royale (ejlcbfmhjbkgohopdkijfgggbikgbacb)
  • Aqua - Slot Machine (lfkknbmaifjomagejflmjklcmpadmmdg)
  • Archer - Slot Machine (cnibdhllkgidlgmaoanhkemjeklneolk)
  • Asia Slot (eljfpgehlncincemdmmnebmnlcmfamhm)
  • Aztec - Slot Machine (dmaibhbbpmdihedidicfeigilkbobcog)
  • Baccarat (kahcolfecjbejjjadhjafmihdnifonjf)
  • Battleship War (gfhcdakcnpahfdealajmhcapnhhablbp)
  • Best Blackjack (flkdjodmoefccepdihipjdlianmkmhgc)
  • Billiards Pro (clpgopiimdjcilllcjncdkoeikkkcfbi)
  • Bingo (dbohcpohlgnhgjmfkakoniiplglpfhcb)
  • Black Beard Slot Machine (alllblhkgghelnejlggmmgjbkdabidie)
  • Black Ninja - Slot Machine (nodobilhjanebkafmpihkpoabiggnnfl)
  • BlackJack 3D (imjmnghlhiimodfkdkgnfplhlobehnpm)
  • Book Of Magic - Slot Machine (fmajpchoiahphjiligpmghnhmabolhoh)
  • Car Rush (hlmdnedepbbihmbddepemmbkenbnoegd)
  • Caribbean Stud Poker (lcijkepobdokkgmefebkiejhealgblle)
  • Christmas Eve - Slot Machine (ibelidmkbnjmmpjgfibbdbkamgcbnjdm)
  • Chrome Client for Downhill Ski - SideGame (ocflhkadmmnlbieoiiekfcdcmjcfeahe)
  • Classic Backgammon (jnmmbmkmbkcccpihjgnhjmhhkokfdnfe)
  • Clear Cache Plus (bgdkbjcdecedfoejdfgeafdodjgfohno)
  • Coin Miner 2 (nmegibgeklckejdlfhoadhhbgcdjnojb)
  • Columbus Voyage - Slot Machine (ihbkmfoadnfjgkpdmgcboiehapkiflme)
  • Crazy Freekick (bbjdlbemjklojnbifkgameepcafflmem)
  • Dice King - Classic Craps And Roll Game (gbaoddbbpompjhmilbgiaapkkakldlpc)
  • Donuts - Slot Machine (cmlbghnlnbjkdgfjlegkbjmadpbmlgjb)
  • Dragon Slayer - Slot Machine (fjfhejmbhpabkacpoddjbcfandjoacmb)
  • Farm - Slot Machine (ndajcmifndknmkckdcdefkpgcodciggk)
  • Flicking Soccer (hbobdcfpgonejphpemijgjddanoipbkj)
  • Formula Rush Racing Game (akebbllmckjphjiojeioooidhnddnplj)
  • Frogtastic (alkfljfjkpiccfgbeocbbjjladigcleg)
  • Galactica Delux - Slot Machine (bnchgibgpgmlickioneccggfobljmhjc)
  • Game Crypto Merge (ljbgkfbiifhpgpipepnfefijldolkhlm)
  • Game SkySpeedster (cbnekafldflkmngbgmbnfmchjaelnhem)
  • Goalkeeper Challenge (ijfmkphjcogaealhjgijjfjlkpdhhojk)
  • Gold Miner 2 (gipmochingljoikdjakkdolfcbphmlom)
  • Gold of Egypt - Slot Machine (pllkanemicadpcmkfodglahcocfdgkhj)
  • Gold Rush - Slot Machine (kbmindomjiejdikjaagfdbdfpnlanobi)
  • Greyhound Racing - Dog Race Simulator (glofhphmolanicdaddgkmhfmjidjkaem)
  • Hercules: Sports Legend (haochenfmhglpholokliifmlpafilfdc)
  • Hidden Kitty Game (medkneifmjcpgmmibfppjpfjbkgbgebl)
  • High or Low Casino Game (ijccacgjefefdpglhclnbpfjlcbagafm)
  • Hockey Shootout (cehdkmmfadpplgchnbjgdngdcjmhlfcc)
  • Horse Racing (dlpiookhionidajbiopmaajeckifeehn)
  • Indian - Slot Machine (amkkjdjjgiiamenbopfpdmjcleecjjgg)
  • InterAlt (pkghgkfjhjghinikeanecbgjehojfhdg)
  • Jokers Bonanza - Slot Machine (mmbbjakjlpmndjlbhihlddgcdppblpka)
  • Jurassic Giants - Slot Machine (eoklnfefipnjfeknpmigmogeeepddcch)
  • Keno (mheomooihiffmcgldolenemmplpgoahn)
  • Lone Star Jackpots - Slot Machine (maeccdadgnadblfddcmanhpofobhgfme)
  • Mahjong Deluxe (amnaljnjmgajgajelnplfmidgjgbjfhe)
  • MASTER CHECKERS (hiofkndodabpioiheinoiojjobadpgmj)
  • Master Chess (cdpiopekjeonfjeocbfebemgocjciepp)
  • Metal Calculator (ncpdkpcgmdhhnmcjgiiifdhefmekdcnf)
  • Mini Golf World (kblomapfkjidbbbdllmofkcakcenkmec)
  • Odds Of The Gods - Slot Machine (cljengcehefhflhoahaambmkknjekjib)
  • Page Auto Refresh (lnajjhohknhgemncbaomjjjpmpdigedg)
  • Page Locker (ldmnhdllijbchflpbmnlgndfnlgmkgif)
  • Pai Gow Poker (nbgligggjfgkpphhghhjdoiefbimgooc)
  • Penalty Kicks (mmbkmjmlnhocfcnjmbchmflamalekbnb)
  • Piggy Prizes - Slot Machine (akifdnfipbeoonhoeabdicnlcdhghmpn)
  • Pirat Slot (kbnkkecifeppobnemkielnpagifkobki)
  • Premium Horse Racing (klglejfbdeipgklgaepnodpjcnhaihkd)
  • Pyramid Solitaire (oanpifaoclmgmflmddlgkikfaggejobn)
  • Raging Zeus Mines (jmopjanoebpdbopigcbpjhiigmjolikk)
  • Rail Maze Puzzle (nelbpdjegmhhgpfcjclhdmkcglimkjpp)
  • RED DOG CARD GAME (nkacmelgoeejhjgmmgflbcdhonpaplcg)
  • Rugby Rush (cpnfioldnmhaihohppoaebillnambcgn)
  • Sherwood Forest - Slot Machine (lmcpbhamfpbonaenickjclacodolkbdl)
  • Slot Arabian (akkkopcadaalekbdgpdikhdablkgjagd)
  • Slot Car Racing (bdnanfggeppmkfhkgmpojkhanoplkacc)
  • Slot Machine Mr Chicken (odeccdcabdffpebnfancpkepjeecempn)
  • Slot Machine Space Adventure (ojkbafekojdcedacileemekjdfdpkbkf)
  • Slot Machine The Fruits (jodocbbdcdclkhjkibnlfhbmllcpfkfo)
  • Slot Machine Ultimate Soccer (hnpbijogiiaegambgpaenjbcbgaeimlf)
  • Slot Machine Zeus Treasures (dljlpildgknddpnahppkihgodokfjbnd)
  • Slot Ramses (gbhhgipmedccnankkjchgcidiigmioio)
  • Slot The Gold Pot (dpdemambcedffmnkfmkephnhhnclmcio)
  • Snake - Slot Machine (gaafhblhbnkekenogcjniofhbicchlke)
  • Speed Test for Chrome - WiFi SpeedTest (bpljfbcejldmgeoodnogeefaihjdgbam)
  • Straight 4 (dohenclhhdfljpjlnpjnephpccbdgmmb)
  • Street Basketball (fddajeklkkggbnppabbhkdmnkdjindlo)
  • Swimming Pro (phfkdailnomcbcknpdmokejhellbecjb)
  • Tanks Game (kmiidcaojgeepjlccoalkdimgpfnbagj)
  • Tarot Side Panel (fibgndhgobbaaekmnneapojgkcehaeac)
  • Telegram Multi-account (obifanppcpchlehkjipahhphbcbjekfa)
  • Text Translation (ogogpebnagniggbnkbpjioobomdbmdcj)
  • Three Card Poker (cmeoegkmpbpcoabhlklbamfeidebgmdf)
  • Tropical Beach - Slot Machine (ijpgccpmogehkjhdmomckpkfcpbjlmnj)
  • Video Poker Deuces Wild (hmlnefhgicedcmebmkjdcogieefbaagl)
  • Video Poker Jacks or Better (peflgkmfmoijonfgcjdlpnnfdegnlaji)
  • Voodoo Magic - Slot Machine (hdmppejcahhppjhkncagagopecddokpi)
  • Watercraft Rush (hkbihmjhjmehlocilifheeaeiljabenb)
  • Web Client for French Roulette - SideGame (oejhnncfanbaogjlbknmlgjpleachclf)
  • Web Client for game Classic Bowling (jddinhnhplibccfmniaakhffpjpnaglp)
  • Web Client for game Cricket Batter Challenge (dcamdpfclondppklabgkfaofjccpioil)
  • Web Client for game Drive Your Car (enmmilgindjmffoljaojkcgloakmloen)
  • Web Client for game Fatboy Dream (lmgenhmehbcolpikplhkoelmagdhoojn)
  • Web Client for Hockey Shootout - SideGame (heljkmdknlfhiecpknceodpbokeipigo)
  • Web Client for Rugby Rush - SideGame (aecccajigpipkpioaidignbgbeekglkd)
  • Web Client for Telegram - Teleside (mdcfennpfgkngnibjbpnpaafcjnhcjno)
  • Web Client for TikTok (cbfhnceafaenchbefokkngcbnejached)
  • Web Client for Youtube - SideYou (bfoofgelpmalhcmedaaeogahlmbkopfd)
  • Whack 'em All (pdgaknahllnfldmclpcllpieafkaibmf)
  • Wild Buffalo - Slot Machine (lefndgfmmbdklidbkeifpgclmpnhcilg)
  • YouSide - Youtube Sidebar (mmecpiobcdbjkaijljohghhpfgngpjmk)

A súlyos biztonsági problémáknál tartva az Adobe egy hónapok óta kihasznált, rendkívül súlyos sebezhetőséget javított a milliók által Acrobat és Acrobat Reader szoftvereiben, majd az áprilisi hibajavító kedden a Microsoft is óriási javítócsomagokat adott ki a Windowshoz és az Office-hoz.

