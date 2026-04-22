Rögzítené a családi beszélgetéseit a spagettiszószos cég

A tészták és szószok gyártására szakosodott Prego márka váratlanul előállt az idei év talán legfurább marketinges kampányával, amely elsőre bizarrnak tűnik, de jobban belegondolva talán nem is annyira butaság. Az amerikai vállalat a StoryCorps nonprofittal együttműködve egy limitált példányszámú hangrögzítőt dob piacra, amelyet az étkezőasztalnál elhangzó, családi beszélgetések elmentésére szán.

Egy szimpla diktafon a Prego Connection Keeper, a családi beszélgetések rögzítésére szánják

Fotó: Prego

A StoryCorps 2003 óta gyűjti és archiválja az emberek történeteit, állítása szerint az amerikai Kongresszusi Könyvtárban tárolt felvételei a világ legtöbb emberi hangját tartalmazó gyűjteményét képezik. A Prego úgy vélte, hogy a StoryCorps küldetése összhangban áll a családi értékeket hangsúlyozó márkaüzeneteivel, amiből megszületett az étkezőasztalra tehető Connection Keeper eszköz ötlete.

Tartalmassá tennék a családi beszélgetéseket

A Connection Keeper egy microSD memóriakártyára mentő diktafon. Nincs kijelzője és nem igényel netkapcsolatot, a hangrögzítés indítása és leállítása gombnyomással történik, az akkujának töltése USB-C kábellel oldható meg.

A termék dobozában spagetti és szósz mellett beszélgetésindító kártyák is találhatóak, olyan kérdésekkel, mint például „Mit szeretsz a leginkább azon dolgok közül, amelyeket családként közösen teszünk?”.

Az elkészült hangfelvételeket belátásuk szerint archiválhatják a felhasználók, továbbá biztonsági mentés céljából a StoryCorps egy különleges webhelyére is feltölthetik majd azokat.

A cég várhatóan csak 100 darabot fog elérhetővé tenni a Connection Keeperből, az eszköz tartalmazó csomagért 20 dollárt kér majd.

Ennek megfelelően nem sok Connection Keeperrel lehet majd találkozni az étkezőasztalokon. Viszont akinek megtetszett az ötlet, az összeírhat beszélgetésindító kérdéseket, majd a telefonja beépített hangrögzítő appjával felvételt készíthet a családi diskurzusokról az étkezések alkalmával.

