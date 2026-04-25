Ezzel a mobilappal azonosíthatja a madárcsicsergést

A csodás tavasz beköszöntével a flóra és a fauna is felébred a téli lámából, az embereket mágnesként vonzza az életre kelt természet. A színek és illatok kavalkádja mellett az élmény harmadik bástyáját a hangok jelentik, a döntő többség által fel sem ismert madarak szűnni nem akaró csicsergése.

A mobilapp csicsergés és fotó alapján is képes azonosítani a madarakat, a képen egy kék cinege látható

Fotó: Doncoombez / Unsplash

A technológia természetesen most is képes a modern ember segítségére sietni: mobilappal bárki könnyen meghatározhatja, hogy milyen madár hangját hallja. Az egyik legjobb megoldás erre a célra a Cornell Egyetem évek óta elérhető Merlin Bird ID mobilappja, ez Androidon és iPhone-on is ingyen használható, a mikrofon által felvett hang alapján képes hipp-hopp azonosítani az állatok faját.

Nincs több anonim csicsergés

Az alkalmazás teljesen ingyenes, bár madarakkal kapcsolatos hírlevélküldés céljából kötelezően e-mail-címet kér, a levelekről persze le lehet iratkozni. A másik kellemetlenség, hogy csak angol nyelven működik, így a madarak azonosítását követően további internetes keresésekre lehet szükség, hogy kiderüljön az állatok magyar neve.

Cserébe viszont a Merlin Bird ID szükség esetén fotó alapján is képes azonosítani az állatokat, és listát mutat azokról a madarakról, amelyekkel a földrajzi helyzet alapján a legnagyobb eséllyel összefuthatnak a használók. Ezen túlmenően a madárlistájában hangminták is meghallgathatóak, azok alapján is tanulhatják a madarak csicsergését az érdeklők, így a négy fal közül kilépve talán már szükség sem lesz a mobilappra az azonosításukhoz.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!