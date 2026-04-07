Meg sem rendelt csomagot kapott? Ezt kell tudnia!

Egyre terjednek a panaszok egy internetes csalás kapcsán, az áldozatoknál váratlanul olcsón átvehető csomaggal kopogtatnak a postások vagy a futárcégek dolgozói. Ezekben apróságok találhatók, például mobiltokok, noname elektronikai termékek, konyhai kiegészítők. Az áldozatok vakarják a fejüket, hiszen nem rendeltek ilyen termékeket, talán még a céget sem ismerik, ahonnan jött a csomag.

Vissza kell küldeni a kézbesítővel az ismeretlen csomagokat

A csalástípust az angolban „brushing” névre keresztelték. A háttérben az történik, hogy a csalók valamilyen módon szert tesznek az áldozatok neveire és lakcímeire, például internetes adatszivárgásokon vagy adathalászaton keresztül, majd kamu profilokat regisztrálnak a nevükben a webáruházakban, és olcsó csomagokat kezdenek küldözgetni nekik.

Több áldozatot szednének egyszerre a csaló csomagokkal

A brushing leginkább az olyan óriási online piactereken dívik, ahol rengeteg kereskedő portékái közül válogathatnak a vevők. A csalók legfontosabb célját az jelenti, hogy a megszemélyesített emberek nevében pozitív értékeléseket tudjanak írni a termékekről, hogy az áruház kínálatát böngészők nagyobb eséllyel válasszák azokat. Ezen túlmenően ha egy áldozatuk átveszi és kifizeti a ismeretlen csomagot, akkor persze őt is sikeresen megkárosították, teljesen kéretlenül eladták neki az olcsó kacatot.

Az áldozattá válás elkerülése nagyon egyszerű: nem szabad ismeretlen csomagokat átvenni. Ha nem világos, hogy miféle csomagról van szó, akkor meg kell kérni a kézbesítőt, hogy juttassa vissza a feladónak.

Ezt a postások és a futárszolgálatok dolgozói egy rossz szó nélkül meg szokták tenni, de éppenséggel nem is áll módjukban visszautasítani a kérést: senkinek sem kötelező átvennie az általuk kiszállított csomagokat.

Sajnos a probléma gyökerét, azaz a valahogy kiszivárgott név és lakcím ügyét már nehéz kezelni.

A kéretlenül kapott csomagokat jelenteni kell a küldő internetes áruház ügyfélszolgálatának, hátha fel tudnak lépni a csalók ellen, bár ezt gyakran lehetetlenné teszi, hogy Európán kívüliek az elkövetők. Csodára sajnos nem kell számítani, ha egyszer bekerülnek a bűnözők adatbázisaiba a nevek és a lakcímek, akkor ott is maradnak.