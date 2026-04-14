Vigyázat! Elég megnyitni egy ilyen dokumentumot és már fel is törhetik a gépünket

Azonnal frissíteni kell a világszerte számítógépek millióin megtalálható Acrobat és Acrobat Reader szoftvereket, az Adobe szerint kritikus besorolású és aktívan kihasznált sérülékenységeket tartalmaznak. A CVE-2026-34621 azonosítón számon tartott sebezhetőség távoli kódfuttatást tett lehetővé, az áldozatoknak elég megnyitniuk egy támadó kódot tartalmazó PDF-dokumentumot.

Hónapok óta küldözgetik az Adobe szoftverek sérülékenységeit kihasználó dokumentumokat a támadók

A jelek szerint a sérülékenység kihasználása még 2025 végén kezdődött, egy ismeretlen fél célzott támadásokhoz használja a hibát. Egyes áldozattá vált cégeknél csak felderítési munkát végzett a támadó, míg másoknál további kártevőt is telepített, hogy állandó hozzáférést szerezzen a számítógépes hálózataikhoz.

Elérhető a frissítés a dokumentumkezelési hibára

Az Acrobat és Acrobat Reader alkalmazásokat használóknak szerencsére már nem kell a legjobbakban reménykedniük, a szombatra eső 2026. április 11-én az Adobe elérhetővé tette a sebezhetőséget megszüntető javítást hozzájuk.

Ennek megfelelően csak frissíteni kell a legújabb változataikra, mire elhárul a kihasználásuk veszélye.

Amennyiben az alkalmazások nem ajánlanák fel maguktól a frissítést, akkor a Súgó menüben lévő frissítéskeresés opcióra kell kattintani a manuális kerestetéshez.

Rövid időn belül ez már a második súlyos sebezhetőség, nemrég a Windowsban is találtak egy nulladik napi sebezhetőséget, már szabadon elérhető a kihasználásához szükséges példakód.

