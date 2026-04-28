Bajban lehet az emberiség, egyre kevesebbet beszélünk

Az emberiségre nézve nyugtalanítónak tűnő tendenciáról számoltak be a Missouri-Kansas City Egyetem és az Arizona Egyetem kutatói, az adataik szerint 2005-2019 között 28 százalékkal csökkent a naponta kimondott szavak száma. A méréseikben kétezer önkéntes segédkezik, akik folyamatosan rögzítik a napjaik során az összes kimondott szavukat, a kutatók pedig nagy türelemmel megszámolják azokat a felvételek alapján.

Legnagyobb részt a technológia állhat az emberiség fokozatos elnémulása mögött

Fotó: Johan Mouchet / Unsplash

Az egyetemek kutatásai alapján a 2005-ös felmérés során az önkéntesek átlagosan napi 16 632 szót mondtak ki, azonban ez folyamatos és trendszerű csökkenést mutatott, a legújabb 2019-es adatokban már csak 11 900 szó volt az átlag.

Amennyiben azóta hasonló mértékben folytatódott a trend, akkor mára tízezer alá bukott a napi átlag szómennyiség.

Egyre szófukarabbá válik az emberiség

A kevesebb napi beszéd jelensége a fiatalabb generációt különösen érinti, bár nem drámai a különbség. A 25 év alattiak évente átlagosan 451 szóval beszéltek kevesebbet, míg az idősebbeknél ez a csökkenés 314 szó körül alakult.

A kutatók célját a naponta kimondott szavak számának a nyomon követése jelenti, nem pedig az, hogy megállapítsák az esetleges változások okait. Ennek ellenére feltételezhető, hogy mi állhat a háttérben: egyre jobban lefoglalja az embereket a technológia, a mobilok és az internet elvonják a figyelmüket, elveszik az idejüket a másokkal való beszélgetéstől.

A szakértők szerint a csökkenő beszédmennyiség komoly pszichológiai hatásokkal járhat. Nemcsak a magány érzése erősödhet, de az alapvető beszélgetési készségek is romolhatnak, beleértve az olyan etikettek alkalmazását is, miszerint nem illik mások szavába vágni.

Ennek ellenére nem minden szakértő gondolja, hogy a nyakunkon volna a végítélet. Valerie Fridland, a Nevada Egyetem nyelvésze szerint és kisebb változtatások is segíthetnek, például ha a szülők többet beszélnek a gyermekeikkel, vagy ha naponta tudatosan félretesszük az okostelefont és időt szánunk a beszélgetésre.

Érdemes hozzátenni az ügyhöz, hogy a kutatás csak a kimondott szavak számát mérte, az írásbeli kommunikációt nem. Emiatt például a chatüzenetekben napi átlagban leírt szavak száma ismeretlen, pedig manapság gyakran ez helyettesíti az élő beszédet.

További érdekesség, hogy egy friss kutatás szerint a fiatalok közel fele legszívesebben a múltban élne, mert azt élhetőbb időszaknak tartják, így talán más társadalmi és gazdasági faktorok is állhatnak az egyre kevesebb beszéd hátterében.