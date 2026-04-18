Nem létező énekesnő került a zenei toplista élére

Modern kori anomáliára hívta fel a figyelmet a Showbiz 411, újból trükközők által mesterséges intelligenciával generált dal került fel egy zenei toplista élére. Ezúttal az iTunes globális listájáról van szó, az IngaRose néven futó énekesnő „Celebrate Me” című száma 2026. március 31-én jelent meg, és április közepére már az első helyet foglalta el digitális zenebolt eladási listáján.

Már MI-vel generált énekesnőkkel is versenyezniük kell a feltörekvő zenészeknek

Fotó: Tim Mossholder / Unsplash

IngaRose állítólag egy R&B műfajban utazó énekesnő, ám a dalai és a közösségi médiás jelenléte alapján nyilvánvaló, hogy fiktív karakterről van szó. Az instagramos oldala szerint emberek írják a dalszövegeit, de az énekhangját és magát a zenét a Suno nevű szolgáltatással generálják.

A feltételezések szerint IngaRose és több másik fiktív énekes és énekesnő mögött egy Dallas Little néven futó, dél-karolinai producer áll.

Nem kérnek enni a fiktív énekesnők

A generatív mesterséges intelligenciával előállított zenészek körülbelül két éve hígítják a zeneipart, a készítőik gépi eszközökkel gyorsan képesek potenciálisan eladható személyiségeket és dalokat generálni.

A fiktív zenészek nem kérnek enni, nem generálnak botrányt, nincsenek emberi igényeik. Ennek megfelelően aranybányák a producerek számára, az eladások és a streaminges lejátszások után járó bevételt megtarthatják maguknak.

A jelenség olyan jelentőssé vált, hogy már a Billboard toplistáin is szerepeltek MI-vel létrehozott személyiségek és dalok, nemrég több millió dolláros szerződést kapott egy nem létező zenész. A zeneipar általánosságban véve kiváró állásponton van a jelenséggel kapcsolatban, a zeneboltok közül eddig csak a Bandcamp tiltotta ki az MI-zenéket a kínálatából.

