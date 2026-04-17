Maradjon távol, ebben az étteremben nem látják szívesen

A legtöbb étterem tulajdonosa örül annak, ha internetes hírességek ingyen szenzációvá teszik a vállalkozását, hiszen ki ne szeretné, hogy bottal kelljen elverni a túl sok vendéget. Most példa érkezett a szabályt erősítő kivételre, a dél-kínai Foshan városában pár gasztronómiai influencer jóvoltából hirtelen akkora számmá vált egy családi kifőzde, hogy lassan orvosi segítségre szorul a tulajdonosa.

Túl népszerűvé vált a gasztronómiai influencerek kéretlen reklámjai miatt a kínai étterem

Az étterem tradicionális kínai gyógynövényekkel kiegészített csirkés levesekre specializálódott, a tulaj reklámja szerint a fogásoknak gyógyító és méregtelenítő hatásuk van.

Sajnos nem mentesek a mellékhatásoktól, a kiírások szerint a terhes nők ne igyák meg a levesek levét, továbbá általánosságban véve hasmenésre és rozoga székekre számíthatnak a vendégek.

Megőrül az étterem tulajdonosa a vendégektől

Az éttermet maguknak felfedezett ételinfluencerek videói után teljes őrület kezdődött, a vendégek tömegével vették célba a kifőzdét, így az egyik pillanatról a másikra a kapacitását sokszorosan meghaladó rendelésmennyiséggel találta szembe magát.

Egy ponton 200 vendégcsoport állt sorban 3 órán át, hogy megkóstolhassa a netes hírességek által ajnározott fogásokat, amitől majdnem kirohant a világból a tulaj.

Ekkor vált ténylegesen virálissá az étterem, a tulaj kénytelen volt meghosszabbítani a nyitvatartást, reggeltől estig pöröghet a vevők kiszolgálása érdekében. A lánya szerint az egyik este olyan kimerült volt, hogy összeomlott takarítás közben.

A rendkívüli helyzet miatt a tulaj kimondottan arra kéri az influencereket, hogy hagyják abba az éttermének kéretlen reklámozását: ne állítsák be túl jó ízűnek az ételeit, ne dicsekedjenek a tapasztalataikkal, és ne küldjék hozzá a nézőiket, mert a hirtelen jött népszerűség miatt túl nehézzé vált az élete.

