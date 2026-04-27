Ezzel a kütyüvel hang nélkül beszélgethet

Rendkívüli fejlesztést mutattak be a dél-koreai Pohang Tudományos és Műszaki Egyetem kutatói, olyan mesterséges intelligenciával működő nyakpántot fejlesztettek, amely képes a nyak izommozgásai alapján felismerni a hangosan ki nem ejtett szavakat. Az eszközt elsősorban olyanok számára fejlesztik, akik valamilyen okból elvesztették a beszédképességüket.

A nyakizmok finom mozgásából következtet a hangosan ki sem mondott szavakra az eszköz

Fotó: POSTECH

A rendszer kamerával figyeli a nyakon létrejövő mozgásokat, amikor a viselője beszélni szeretne. Ezekből az adatokból egy algoritmus következtet arra, milyen szavakat formálna meg az illető, majd beszédszintetizátor hanggá alakítja azokat. A technológia akár a használó saját hangjára is betanítható, ha rendelkezésre állnak róla felvételek.

Nem csak a hangjukat elveszítetteknek segíthetne

A fejlesztők szerint a könnyen hordozható eszköz nemcsak a betegek számára lehet hasznos, hanem a mindennapi életben is új lehetőségeket nyithat meg, például a szigorúan síri csendet igénylő vagy rendkívül zajos helyeken lévők számára is lehetővé teheti a szóbeli beszélgetést.

A kutatók nem titkolják, hogy a technológia még korai fázisban van, egy szűk szókészlet esetében sikerült durván 86% szófelismerési hatékonyságot elérni vele, ami a beszélő mozgása esetén csökken.

Ennek ellenére a prototípus alapján életképesnek tűnik az ötlet, így dolgoznak a továbbfejlesztésén, hogy életszerű körülmények között is kellően hatékonnyá váljon.

A napokban már érkezett hír egy olyan innovációról, amely javíthatja a fogyatékkal élők életét: az okos párnahuzat a siketek és nagyothallók számára lehet nagy segítség.

