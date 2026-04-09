Több tízezer privát képet lopott el a Facebook dolgozója

Büntetőeljárás indult a Meta egy volt alkalmazottja ellen, a bizonyítékok alapján az angol férfi olyan 30 ezer privát fotót töltött le a Facebookról. Az ügyben a londoni rendőrség kiberbűnözési egységének szakértői nyomoznak.

Olyan fotókra vadászott a Facebook volt dolgozója, amelyeket nem osztottak meg nyilvánosan a felhasználók

Fotó: Kevin Turcios / Unsplash

A gyanú szerint a férfi még aktív alkalmazottként egy speciális programot írt, amellyel megkerülte a Meta belső biztonsági rendszereit, hogy hozzáférjen a felhasználók privát képeihez. A Meta saját maga jelentette fel az illetőt a brit hatóságoknál, miután több mint egy évvel ezelőtt felfedezte a visszaélést.

Az illetőt azóta elbocsátották, az érintett felhasználókat értesítették, a biztonsági rendszereket pedig megerősítették.

A Facebook is megütheti a bokáját

Jon Baines adatvédelmi szakértő szerint ha egy alkalmazott engedély nélkül fér hozzá az ügyféladatokhoz, az adatvédelmi és számítástechnikai visszaélési törvények alapján bűncselekményt követ el.

Emellett ha az adatvédelmi biztos vagy egy bíróság úgy döntene, hogy a Metának nem voltak megfelelő technikai és szervezeti intézkedései az efféle visszaélések ellen, akkor a vállalat is jelentős bírságra, kártérítési perekre számíthatna.

A férfi jelenleg óvadék ellenében szabadlábon van, májusban kell ismét jelentkeznie a rendőrségen.

