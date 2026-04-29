Az űrből szedett árammal működhet a Facebook

Éveken belül új fejezet nyílhat a napenergiás áramtermelésben, a Facebook pedig az elsők között profitálhat ennek az előnyeiből. Az Overview Energy nevű vállalat nem kevesebbet ígér, minthogy Föld körüli pályán keringő műholdakkal begyűjti a napfényt, majd azt infravöröshöz közeli tartományban a földi napelemparkokra sugározza az űrből.

Űrből sugárzott fényből készült áram hajthatja majd többek közt a Facebookot

Fotó: Overview Energy

Ez nem veszélyes az emberekre, az állatvilágra és a közlekedésre, de lehetővé tenné, hogy a megszokott napelemparkok 24/7-ben áramot tudjanak termelni, a műholdak fókuszáltan rájuk vetítenék a működéshez szükséges fényt.

Az Overview mára több sikeres tesztet hajtott végre és működőképesnek tűnik a technológiája. A tervek szerint jövőre kezdődhet meg a Föld körüli pályán keringő, fénytovábbító műholdjainak az éles tesztelése, majd 2030-tól kezdheti meg az üzleti célú fénysugárzást a földi napelemparkokra.

A Facebook az első között kaphat az űrfényes napenergiából

A vállalat most üzletileg áttörést jelentő megállapodást kötött a többek közt a Facebookot, az Instagramot és a WhatsAppot működtető Metával: Mark Zuckerberg cége előjegyzett 1 gigawatt kapacitást az Overview rendszeréből.

Ha minden jól megy, akkor a Meta lesz az egyik első olyan cég, amely az űrből szedett fénnyel éjszaka is képes lesz napenergiás áramtermelésre, hogy működtesse az extrém fogyasztású adatközpontjait.

Az űrszolár technológia egy mindent megváltoztató áttörés, amely a meglévő földi infrastruktúrát használja arra, hogy megszakítás nélküli energiát szolgáltasson a Föld körüli környezetből

– magyarázta Nat Sahlstrom, a Meta energiáért és fenntarthatóságért felelős alelnöke.

A Metának természetesen minden elérhető villamos energiára szükség van, így többek közt atomenergiában utazó cégekkel is partnerségre lépett az áramforrásainak diverzifikálása érdekében, nem csak „zöld” projektekre költ.

