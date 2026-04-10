Az FBI még a titkosított és törölt üzeneteket is visszaállította

Mostanra elterjedt az illegális cselekményeket végző csoportok körében a maximális biztonságú csevegőappok használata, ezzel próbálják védeni a kommunikációjukat a tetteik előkészítése során, elrejteni a hatóságok elől az egymásnak küldött üzeneteiket. Az iparág egyik sztárja a Signal nevű üzenetküldő, ám egy nyomozás során az FBI képes volt egy gyanúsított telefonjáról letölteni a rajta keresztül kapott üzenetek egy részét, noha a gyanúsított még a mobilappot is teljesen törölte a készülékéről.

Hiába minden, nem tudták teljesen eltüntetni a chatüzeneteket az FBI elől (a kép csak illusztráció)

Fotó: David Suarez / Unsplash

Az eljárás egy csoport ellen indult, akik tűzijátékkal lövöldöztek és vagyont rongáltak az USA Bevándorlási és Vámügyi Hivatalának egyik fogdaként szolgáló létesítményél, a tetteiket a Signalon keresztül szervezték.

Az FBI képes volt feloldani az egyik gyanúsított mobilját, és ugyan addigra a gyanúsított már a Signal mobilappot is törölte az iPhone-ról, de a rajta futó iOS operációs rendszer értesítési adatbázisából sikerült kinyernie az üzenetküldőn keresztül kapott üzenetek egy részét.

Egy szoftverhiba tűnhetett fel az FBI szakembereinek

A büntetőeljárás során az üzeneteket bizonyítékként fel tudta használni az ügyész. A bűnjelek ismertetése során az FBI hangsúlyozta, hogy a vádlott által küldött üzenetekhez nem fért hozzá, hiszen azok nem jelentek meg a mobiljának az értesítéseiben.

Jelen pillanatban csak találgatni lehet, hogy miféle trükk állhat az FBI sikeres adatszerzése mögött, azonban az iOS 26.4 rendszerbe az Apple becsempészett egy hibát, aminek köze lehet a jelenséghez. A gondot 26.4.1-es frissítésben javította, így ha tényleg ez a szoftverhiba miatt volt mázlija a nyomozószervnek, akkor a jövőben már nem tudja majd használni.

Az eset rávilágít arra, hogy a digitális biztonság sokkal összetettebb annál, mint azt sokan gondolják. Az appok csak annyira biztonságosak, mint a komplett szoftveres környezet, amelyben futtatják azokat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!