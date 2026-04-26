A fiatalok fele visszamenne az időben – meglepő, melyik korszakot választanák

Sokak számára talán nem is annyira meglepő válaszokat hozott az NBC News 18-29 éves amerikai fiatalokat, azaz a Z generációhoz tartozó felnőttek véleményét kikért kutatása. A 3009 fős mintán elvégzett felmérés számos témát érintett, mind közül a messze legérdekesebbnek az bizonyult, hogy elégedettek-e a jelen korunkban való éléssel.

A felmérés alapján az amerikai fiatalok jókora része élhetőbb világnak véli a 20-30 évvel ezelőttit

Fotó: Kampus Production / Pexels

A többségük nem, azonban érdekes meglepetés, hogy a fiatalok ha tehetnék, akkor inkább a múltba mennének vissza. A megkérdezettek csak 38 százaléka vallotta, hogy meg van elégedve a jelen korunkban való éléssel, 15 százalék a jövőbe katapultálná magát, míg 47 százalék inkább a múltban szeretne élni.

A megkérdezettek 15 százaléka legalább ötven évet, míg 33 százalékuk kevesebb mint ötven évvel menne vissza az időben. A többség az 1990-es vagy a korai kétezres éveket választaná.

Ezért vágyhatnak vissza a múltba a fiatalok

Az NBC egy pszichológust és nosztalgiakutatót is megkérdezett a jelenségről. Clay Routledge véleménye szerint a helyzet gyökerében az állhat, hogy a telefonok és a technológia irányítják a fiatalok életét, az ezzel kapcsolatos elégedetlenségükből fakad az egyszerűbbnek tűnő világ iránti sóvárgásuk.

A kutatás eredményére tovább érdekes meglátások jöttek a Redditen, amelyek további kontextust adnak az ügyhöz.

A hozzászólók többek közt a termékek fékevesztett havidíjassá tételét, a mindent elárasztott reklámokat, a megvett holmik tervezett elavulását, a káros és kémkedő algoritmusokat, továbbá a nagyobb fokú élettel való általános elégedettséget hozták fel amellett, hogy miért élnének inkább a múltban.

Egyes hozzászólók a korábbi Y és X generációkhoz tartoztak, állításuk szerint nem csak a Z generációsok szeretnének húsz-harminc évet visszamenni az időben.

