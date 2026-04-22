Ezért voltak fekete-fehérek a neten megosztott fotók

Az Instagram mindig is a filterezett képmegosztás alfája és omegája volt, azonban az elmúlt napokban arról panaszkodtak egyes felhasználók, hogy önhatalmúlag túllépett a hatáskörén, és valamiért kötelezően fekete-fehér verzióban mutatta a szolgáltatásba újonnan feltöltött fotóikat.

Nem értették az instagramozók, hogy miért fekete-fehérek a megosztott fotóik

Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

Az Engadget megkeresésére az Instagram megerősítette a hibát, állítása szerint a felhasználók egy kisebb táborát érintette. A headsetjeinek árait hirtelen megemelt Meta tulajdonában lévő szolgáltatás szerint nem kell aggódniuk a készülékeik vagy a felhasználói fiókjuk miatt az áldozatoknak, egy átmeneti technikai malőr történt a HDR-es képek feldolgozásakor, amit mostanra javítottak a programozók.

Maguktól helyreállnak majd a fotók

Ennek megfelelően az Instagramon újonnan megosztott képeket elméletileg már nem érinti a jelenség, azok az elvárt módon jelennek meg az ismerősök számára. A bug miatt fekete-fehérré vált képek miatt sem kell aggódni, legfeljebb pár napon belül maguktól ki fognak színesedni a profilokban, csak időre van szükség, mire minden nyers képet újból feldolgoz és publikál a rendszer.

