Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Ezért ne frissítsünk azonnal, amikor megjelenik egy új operációs rendszer

31 perce
Olvasási idő: 7 perc
Egy frissen kiadott operációs rendszer csábító – de az első néhány hétben a türelem többet ér, mint a kíváncsiság. A tapasztalt felhasználók ezért soha nem az elsők között frissítenek.
Minden évben ugyanaz a forgatókönyv játszódik le: egy nagy technológiai cég bejelenti az operációs rendszerének legújabb verzióját, a sajtó tele van lelkes cikkekkel, és mi is izgatottan nyomjuk meg a frissítés gombot. Aztán néhány nappal később kiderül, hogy az akkumulátor fele olyan gyorsan merül, egyes alkalmazások összeomlanak, vagy éppen a wifi-kapcsolat vált megbízhatatlanná. Ez nem véletlen – és nem is ritka kivétel. Az operációs rendszer-frissítések siettetése az egyik leggyakoribb hiba, amelyet okostelefon- és számítógép-felhasználók egyaránt elkövetnek.

Amit a gyártók nem hirdetnek hangosan: a nagy frissítések tele vannak hibákkal
A nagy kiadások mindig tartalmaznak rejtett hibákat

Egy modern operációs rendszer több tízmillió sornyi kódból áll, amelyet a gyártók ugyan alaposan tesztelnek – de sosem olyan körülmények között, mint amilyenekkel a valóságban szembesülnek. A bétatesztelők száma töredéke annak a felhasználói bázisnak, amely az első napokban elindítja a frissítést. Az ismeretlen hardverkonfigurációk, a különböző alkalmazáskombinációk és a változatos hálózati környezetek olyan hibákat hoznak felszínre, amelyek a laborban soha nem jelentkeztek. Az Apple, a Google és a Microsoft rendszeresen ad ki sürgős hibajavító frissítéseket az első nagy kiadás után néhány héttel – ez önmagában is sokat elárul.

Mit kockáztatunk, ha azonnal frissítünk?

A korai frissítés számos kellemetlen következménnyel járhat, amelyek a mindennapi használatot érintik:

  • Akkumulátorproblémák: Az új operációs rendszerek sokszor nem optimálisan kezelik az energiagazdálkodást az első kiadásban, ami észrevehetően rövidebb üzemidőt eredményezhet.
  • Alkalmazás-inkompatibilitás: Egyes alkalmazások még nem frissültek az új rendszerrel való együttműködésre, így összeomlhatnak vagy egyáltalán nem indulnak el.
  • Teljesítményromlás: Különösen régebbi eszközökön fordulhat elő, hogy az új operációs rendszer lassabbá teszi a készüléket, amíg a gyártó optimalizációs frissítést nem ad ki.

Mikor érdemes végül frissíteni?

Az ökölszabály az, hogy várjunk legalább négy-hat hetet az első nagy kiadás után. Ennyi idő általában elég ahhoz, hogy a legsúlyosabb hibák felszínre kerüljenek, és a gyártó kiadja az első hibajavító frissítést. Érdemes technológiai fórumokat és hírportálokat figyelni: ha az adott frissítéssel kapcsolatban sok a panasz, várjunk tovább. Ha viszont néhány hét elteltével csendes a front, jó eséllyel biztonságos a frissítés. Fontos kivétel: ha egy frissítés kritikus biztonsági javítást tartalmaz, azt ne halasszuk el.

A biztonsági mentés fontossága frissítés előtt

Mielőtt bármilyen nagyobb operációs rendszer-frissítést elvégeznénk, készítsünk teljes biztonsági mentést az eszközünkről. Ez nem csupán óvatosság – valódi szükségszerűség. Előfordulhat, hogy a frissítés során adatvesztés történik, vagy a folyamat félbeszakad, és az eszköz visszaállíthatatlan állapotba kerül. Egy naprakész biztonsági mentéssel a legrosszabb esetben is helyre tudjuk állítani az összes fontos adatunkat.

Összefoglalás

Az új operációs rendszerek azonnal telepítése csábító, de a türelmes felhasználók általában jobban járnak. A korai kiadások szinte mindig tartalmaznak hibákat, amelyek akkumulátorproblémákat, alkalmazás-összeomlásokat vagy teljesítményromlást okozhatnak. Ha néhány hetet várunk, és csak az első hibajavítások megjelenése után frissítünk – valamint minden esetben biztonsági mentést készítünk előtte –, elkerülhetjük a kellemetlen meglepetéseket.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

