Fűnyírótraktorral ment a boltba, nem örültek neki

Folytatódik a tinik vetélkedése a közösségi médiás hírnévért, továbbra is képesek új módszereket kiötleni, hogy kivívjanak maguknak öt perc figyelmet. A kétes hírnévért folytatott küzdelem legújabb érdekes epizódjai az amerikai Florida államban történtek, a 18 éves elkövetők fűnyírót és lombfúvót választottak fegyverként, és persze a csínytevéseik mobillal való kamerázása sem maradt el.
A mutatványok főkolomposa Janek Szkaradek volt, a fiatalember egy étterembe látogatott, azonban pénztárca helyett belső égésű motorral szerelt lombfúvót vitt magával. Ezzel lefújta több dolgozó sapkáját és halálra bosszantotta a néhány vendéget, majd dolga végeztével a kamerázó barátjával együtt elmenekültek a helyszínről.
A csínytevés sikerére való tekintettel a duó másnapra is kitalált egy jó mókát, hogy ne fulladjon unalomba a Florida negyvenharmadik legnépesebb városának számító Ocala. Az iskola mellett zsebpénzért dolgozó tinédzser témánál maradva ezúttal fűnyírótraktorral jelentek meg egy áruháznál, Szkaradek a bejárati ajtó véletlen összetörését követően ment egy kört az üzletben.
Hiba volt fűnyírótraktorral garázdálkodni
Az amatőr csínytevőket ezúttal utolérte a végzetük, az áruházlánc azonnal értesítette a rendőröket, akik még a parkolóban letartóztatták a fiatalokat. Ez egyrészt a fűnyírótraktornak volt köszönhető, a fiatalok trélerben vitték a helyszínre, de idő volt visszarakni rá. Emellett sikerült bezárniuk a kocsikulcsot az autóba, így több percnyi ajtónyitási próbálkozást követően inkább betörték a kocsi szélvédőjét.
Sok időt veszítettek, így a helyszínre értek a járőrök, mielőtt el tudtak volna szelelni.
A fiatalok ellen büntetőeljárás indult, Janek Szkaradeket a csínytevés büntetőjogi változatával és rendzavarással vádolják, míg a kamerázó és menekülő autót vezető Luke Charskét csak az utóbbival gyanúsítják. A fiatalokat ilyen sorrendben 1500 dollár és 500 dollár óvadék fejében engedték szabadlábra.
Ezek bűntények, nem ártalmatlan videók. Gondolkozz, mielőtt videózni kezdesz, ez nem éri meg a letartóztatást és a büntetőeljárást
– figyelmeztette a hasonló csínyekben gondolkodó fiatalokat Ocala rendőrségének szóvivője.
