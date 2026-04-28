Most érkezett: új munkaszüneti nap jöhet a nyár közepén Magyarországon?

Megvan, kit jelöl a Fidesz parlamenti alelnöknek

Hogyan érhető el az egészséges testtartás gamereknek?

A hosszú játékidő könnyedén megterhelheti a testünket, amennyiben nem figyelünk a megfelelő testtartásra. Habár ez valószínűleg a legtöbb gamer számára nem szempont, fontos tudni, hogy mit jelent az egészséges testtartás és milyen azt támogató lehetőségeink érhetők el. Hiszen az órákon át tartó kényelmetlen pozíció nem csak egészségünket, hanem teljesítményünket is ronthatja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Caucasian brunette guy in headphones playing video game on his computer while sitting at home
A rossz testtartás játék közben gyakran hátfájáshoz, nyakmerevséghez és fáradtsághoz vezet
Fotó: Drobot Dean – stock.adobe.com

Miért fontosabb a testtartás, mint gondolnánk?

A rossz testtartás játék közben gyakran hátfájáshoz, nyakmerevséghez és fáradtsághoz vezet. A megfelelő támaszték nélküli hosszabb ideig tartó ülés szükségtelen nyomást gyakorolhat a gerincre. Mindez kevésbé élvezetessé teszi majd a számítógép előtt töltött időt, valamint akár a koncentrációt is ronthatja.

Az egyenes hát, a laza vállak és a talajon lévő lábak segítenek megőrizni a természetesebb testtartást. Egy jól megtervezett minőségi gamer szék megfelelő deréktámaszt nyújt, és elősegíti a jobb testtartást. Az állítható magasság, a karfák és a háttámla szögei lehetővé teszik az üléspozíció testreszabását.

Egyszerű, de hatékony szokások

A fent leírt egészséges testtartás sokat segíthet, azonban fontos nem órákig mozdulatlanul maradnunk. A 30–60 percenkénti rövid szünetek, a nyújtózkodás és a testtartás rendszeres beállítása segíthet megelőzni az ízületek merevségét. A képernyő szemmagasságban tartása szintén csökkenti a nyak terhelését.

A megfelelő beállítás kiválasztása

A gamer székek mellett egy professzionális gamer asztalnak is nagy szerepe van a kényelem fenntartásában. Fontos, hogy olyan magasságban legyen, ahol a karok kényelmesen pihenhetnek anélkül, hogy megemelnék a vállunkat - ezzel csökkentve a feszültséget.

Fenntartható játékrutin kialakítása

Az egészséges játék inkább a következetességről szól, mint a tökéletességről. Láthatjuk ugyanis, hogy sem az eszközök, sem az apró szokások külön-külön nem olyan hatékonyak, mint együttesen. A támogató bútorok és a tudatos szokások kombinációja azonban sokkal kényelmesebbé teheti a hosszú játékidőket.

(x)

