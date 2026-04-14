Szinte mindent tud rólunk a Google – így törölhetjük ki az adatainkat a rendszeréből

A Google szolgáltatásai – a keresőtől a térképen és a YouTube-on át a Gmailig – mindennapi életünk részévé váltak. Cserébe azonban ezek a szolgáltatások rengeteg adatot gyűjtenek rólunk: mit keresünk, merre járunk, mit nézünk, kivel levelezünk. Mindez egy helyen, a Google-fiókunkban tárolódik, és alapértelmezés szerint évekre visszamenőleg elérhető.

Sokan azt hiszik, hogy a Google adatgyűjtése ellen nem lehet mit tenni.

Ez nem feltétlenül jelent azonnali veszélyt, de érdemes tisztában lenni vele, hogy pontosan milyen kép áll össze rólunk a Google rendszereiben. A jó hír az, hogy a vállalat viszonylag átlátható eszközöket biztosít ezek megtekintéséhez és törléséhez.

Mik azok az adatok, amiket a Google tárol rólunk?

A legfontosabb adatkategóriák, amelyeket érdemes ismerni és rendszeresen átnézni:

A keresési és böngészési előzmények alapértelmezés szerint mentésre kerülnek, ha be vagyunk jelentkezve a Google-fiókunkba. Ez azt jelenti, hogy az évekkel ezelőtti keresések is elérhetők – nemcsak számunkra, hanem bizonyos feltételek mellett más számára is. A myactivity.google.com oldalon megtekinthetjük és törölhetjük ezeket, illetve beállíthatjuk, hogy a rendszer automatikusan törölje a bizonyos időnél régebbi adatokat.

A helytörténet a Google Térkép használata során gyűlik, és szó szerint naplózza, merre jártunk, mikor és mennyi ideig. Ez a funkció a Google-fiók Adatok és adatvédelem menüjében kapcsolható ki, és a korábbi adatok is törölhetők.

A YouTube-nézési és keresési előzmények szintén tárolódnak, és ezek alapján alakítja ki a platform az ajánlott videók listáját. Ha ezt kikapcsoljuk, az ajánlók kevésbé lesznek személyre szabottak, de cserébe kevesebb adatot adunk át.

Mit tehetünk a tudatosabb adatvédelem érdekében?

A legegyszerűbb első lépés a Google Adatvédelmi ellenőrzőpont elvégzése, amely a fiókbeállításokon belül érhető el. Ez egy lépésről lépésre vezető folyamat, amely megmutatja, milyen adatok gyűlnek rólunk, és lehetőséget ad azok kezelésére. Emellett érdemes bekapcsolni az automatikus törlést, amellyel megadhatjuk, hogy a rendszer 3, 18 vagy 36 hónap után automatikusan törölje a tárolt előzményeket.