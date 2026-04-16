Erről minden kisgyerekes szülőnek tudnia kell

Már jó ideje kutatások tárgyát képezi, hogy milyen életkorban mennyi képernyő előtt töltött időt érdemes megengedni a gyerekeknek, hogy az ne befolyásolja negatívan a mentális fejlődésüket. Tudományos kutatásokra alapozva a brit kormány most először konkrét iránymutatást adott a szülőknek a témában, ez országtól és kultúrától független, így a magyar szülők számára is hasznos.

Közösen és keveset érdemes képernyőt nézni a gyerekekkel

A tanács szerint a két év alatti gyermekek esetében egyáltalán nem szabad megengedni, hogy egyedül a képernyő előtt üljenek és eszközt próbáljanak használni, továbbá 5 éves korig legfeljebb napi 1 óra képernyőidőt tartanak ildomosnak a kutatók.

Az sem mindegy, hogy mit néznek a gyerekek

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy nem minden tartalom egyforma: a gyors tempójú videók kifejezetten kerülendők, mert szorongást válthatnak ki a gyerekekben, míg a közös képernyőhasználat – például amikor a szülő együtt nézi a tartalmat a gyermekkel – kedvezőbb hatással lehet a fejlődésre.

Ezen túlmenően javasolták a kijelzőcserét is, mikor például a szülő elveszi a gyerektől a tabletet, hogy arról mesét olvasson számára. Ez nem csak a képernyőidőt csökkenti, de a kritikus családi érintkezéseknek is teret ad.

A szakértők hangsúlyozták, hogy a rendelkezésre álló kutatások ellenére még homályos terület a gyerekek képernyőidejének a szabályozása, további tapasztalatokra van szükség a téma valódi megértéséhez. Viszont éppen elég aggasztó jel mutat arra, hogy minimumra kell szorítani a képernyőidejüket, hiszen az alapvető mentális fejlődésük kritikus szakaszában járnak. A kijelzőkkel való lefoglalásuk helyett a régimódi és jól bevált módszerekkel érdemes lekötni a figyelmüket, segíteni a fejlődésüket.

